Sở Y tế Cần Thơ thông tin chính thức về tiến độ xây dựng BV Ung bướu

Theo đại diện Sở Y tế Cần Thơ thông tin, hiện nay phần xây dựng cơ bản của BV Ung bướu đạt khoảng 90%. Quyết tâm của TP Cần Thơ là đưa bệnh viện vào vận hành chính thức vào tháng 1/ 2027.

Đến thời điểm hiện nay công trường xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo về đích đúng hạn.

Tại Dự án BV Ung bướu Cần Thơ, phần xây dựng cơ bản đã đạt 90%. Ảnh: BV Ung bướu Cần Thơ.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Y tế Cần Thơ cũng đã cung cấp thêm thông tin tiến độ triển khai mua sắm 2 máy xạ trị.

Theo đó, từ tháng 6/2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ, Sở Y tế Cần Thơ đã bàn giao cho BV Ung bướu TP Cần Thơ 1 máy gia tốc tuyến tính (LINACS), xạ trị đặt tại cơ sở chính trên đường Châu Văn Liêm. Chiếc máy gia tốc tuyến tính mới này đang hoạt động tốt, phục vụ khoảng 140-150 lượt bệnh nhân mỗi ngày đêm.

Về thủ tục mua sắm, hệ thống máy xạ trị hiện đại thứ 2 tại cơ sở 3 của BV Ung bướu TP Cần Thơ ở xã Phong Điền đang gặp vướng mắc do đơn vị cung cấp chưa có người thay thế pháp nhân trước đây do liên quan vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ. BV Ung bướu TP Cần Thơ đang tích cực xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn thiện việc lắp ráp thiết bị này phục vụ bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.

"Bên cạnh đó, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ vẫn đảm bảo công tác xạ trị cho người bệnh bằng máy gia tốc tại cơ sở 1 của bệnh viện", đại diện Sở Y tế Cần Thơ nói.

Cần Thơ đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế cho BV Ung bướu

UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Y tế chỉ đạo BV Ung bướu TP Cần Thơ khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc trong quy trình mua sắm công. Hiện nay, nguồn cung ứng thuốc điều trị và hóa chất chuyên sâu tại bệnh viện đã đi vào ổn định, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người bệnh tham gia BHYT và điều trị tự nguyện.

BV Ung bướu TP Cần Thơ đang khẩn trương triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng dự toán hơn 154,27 tỷ đồng để mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế. Gói thầu này giúp đảm bảo sự liên tục, không đứt gãy cho các chu kỳ hóa trị, xét nghiệm sinh học phân tử và chẩn đoán cận lâm sàng phục vụ điều trị ung thư từ nay cho các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh tiếp cận với các liệu pháp đích và miễn dịch hiện đại, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ phối hợp cùng các đối tác dược phẩm lớn chính thức áp dụng chương trình hỗ trợ đặc biệt đối với 4 loại thuốc, gồm: thuốc Imfinzi (durvalumab), thuốc Lynparza (olaparib), thuốc Tagrisso (osimertinib) và thuốc Imjudo (tremelimumab).

Theo đại diện Sở Y tế Cần Thơ, việc bổ sung cấp bách hệ thống máy xạ trị thứ 2 và đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất điều trị tại cơ sở hiện tại là độc lập, không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường.

"Sở Y tế TP Cần Thơ khẳng định đây là hai nhiệm vụ được triển khai song song với các nguồn vốn và nhân lực tách biệt: nguồn kinh phí mua sắm thiết bị, thuốc men thuộc danh mục ứng phó cấp bách để phục vụ người bệnh ngay lập tức. Dự án xây dựng 500 giường sử dụng nguồn vốn đầu tư công riêng biệt và đang được kiểm soát chặt chẽ để hoàn thành đúng mốc thời gian quy định", đại diện Sở Y tế Cần Thơ khẳng định.