Sở Y tế Bắc Ninh thành lập đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương trong khám, chữa bệnh

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành thời gian làm việc, lịch trực, lịch khám, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách khoa, phòng. Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện các quy định về hành nghề, trong đó có giấy phép hành nghề, đăng ký hành nghề, phạm vi chuyên môn, thời gian hành nghề và sự thống nhất giữa hồ sơ hành nghề với hoạt động thực tế…

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Yên Phong tận tình hỗ trợ người bệnh cao tuổi. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ người bệnh; đồng thời phòng ngừa, phát hiện các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu như gợi ý hoặc nhận tiền, quà ngoài quy định, can thiệp thứ tự khám, chỉ định dịch vụ không cần thiết, thu tiền ngoài quy định hoặc lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi…

Việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất, trong đó kiểm tra đột xuất không thông báo trước về thời gian và đối tượng kiểm tra. Đoàn có thể kiểm tra trực tiếp tại các khoa, phòng; đối chiếu hồ sơ, dữ liệu điện tử với hoạt động thực tế; trao đổi với nhân viên y tế, người bệnh và khai thác phản ánh, kiến nghị khi cần thiết.

Khi phát hiện hạn chế, vi phạm, đoàn có trách nhiệm yêu cầu chấn chỉnh, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền; đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý trực tiếp.