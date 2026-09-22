Số xe ôtô điện đăng ký mới đạt kỷ lục tại Liên minh châu Âu

Một trạm sạc xe ôtô điện tại đường Wolvendael, quận Uccle, Brussels (Bỉ). (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chưa bao giờ số ôtô sử dụng hoàn toàn động cơ điện được đăng ký mới tại Liên minh châu Âu (EU) lại cao như năm 2025, theo đó cứ hơn 6 xe du lịch đăng ký mới thì có 1 xe điện và Đức có tỷ lệ cao hơn mức trung bình của EU.

Tỷ lệ ôtô điện trong tổng số xe đăng ký mới tại EU năm 2025 đã tăng lên mức kỷ lục. Theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) được Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) dẫn lại, xe chạy hoàn toàn bằng điện chiếm 17,3% tổng số ôtô đăng ký mới, mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong vòng 10 năm, tỷ trọng xe điện trong tổng số xe đăng ký mới tại EU đã tăng mạnh, từ 0,4% năm 2015 lên 17,3% vào năm 2025.

Ngoài ra, 42,4% số ôtô đăng ký mới là xe lai xăng điện (hybrid), trong khi xe chạy hoàn toàn bằng xăng chiếm 27,3% và xe diesel 9,8%. Các loại động cơ khác như khí hóa lỏng (LPG) hoặc khí tự nhiên chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Năm 2025, xe điện thuần túy chiếm 19,1% số ôtô đăng ký mới tại Đức, cao hơn một chút so với mức trung bình của EU nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với một số nước thành viên khác.

Đan Mạch đứng đầu EU với tỷ lệ 67,8%, tiếp theo là Hà Lan với 40,2% và Malta 37,6%.

Tuy nhiên, quốc gia dẫn đầu châu Âu không thuộc EU. Tại Na Uy, hơn 95% số ôtô đăng ký mới trong năm 2025 là xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Ở chiều ngược lại, Croatia có tỷ lệ xe điện thấp nhất trong số các nước EU, chỉ 1,9%, tiếp theo là Slovakia 4,7% và Bulgaria 4,9%.

Sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia một phần xuất phát từ khác biệt về đầu tư vào mạng lưới trạm sạc và chính sách hỗ trợ xe điện.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng cao trong thời gian gần đây cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với xe điện, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều mẫu xe có giá khởi điểm thấp hơn.

Tại Đức, ngành ôtô điện còn được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ mới của Chính phủ Liên bang.

Theo Cơ quan Vận tải Cơ giới Liên bang Đức (KBA), riêng trong tháng Tám, Đức đăng ký mới khoảng 69.000 ôtô chạy hoàn toàn bằng điện, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cả năm 2025, Đức đăng ký mới khoảng 545.100 ôtô điện, tương đương 28,9% trong tổng số 1,89 triệu ôtô điện đăng ký mới tại EU, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế thị trường ôtô lớn nhất châu Âu.

Đứng thứ hai là Pháp, với khoảng 330.900 xe điện đăng ký mới, chiếm 17,5% tổng số xe điện đăng ký mới tại EU./.