Số xe hybrid tăng nhanh tại Việt Nam, hãng nào chiếm ưu thế?

Thị trường ô tô Việt Nam đang có thêm nhiều lựa chọn xe hybrid, từ SUV đô thị, sedan đến MPV gia đình. Tuy nhiên, số liệu bán hàng sau 9 tháng cho thấy sức mua có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu cũng như từng mẫu xe.

Doanh số xe hybrid tăng mạnh

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số xe hybrid của các hãng thành viên đạt 16.057 chiếc, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2025. Ở cùng thời điểm này năm ngoái, các hãng này chỉ tiêu thụ 9.785 xe.

Doanh số xe hybrid của các thành viên VAMA tăng 64% sau 9 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường ô tô. Ảnh: Suzuki.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của xe hybrid cao hơn đáng kể so với thị trường ô tô nói chung. Theo VAMA, tổng doanh số ô tô các loại, bao gồm xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng, đạt 282.029 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 9/2026, các thành viên VAMA bán được 2.168 xe hybrid, tăng 56% so với mức 1.388 xe của tháng trước và tăng 58% so với 1.371 xe cùng kỳ năm 2025.

Xét về diễn biến thị trường, lượng tiêu thụ hybrid chưa duy trì mức tăng ổn định qua các tháng.

Sau khi đạt khoảng 1.630 xe trong tháng 7, lượng tiêu thụ giảm 15% vào tháng 8, trùng với thời điểm tháng Ngâu, khi nhiều người có tâm lý hạn chế mua sắm ô tô. Sang tháng 9, doanh số tăng trở lại, tương đồng với xu hướng phục hồi chung của thị trường.

Cùng với tăng trưởng doanh số, danh mục xe hybrid tại Việt Nam cũng ngày càng đa dạng. Ngoài các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda và Suzuki, các hãng Hàn Quốc như Kia, Hyundai cũng bổ sung nhiều sản phẩm hybrid trong năm 2026 như Sportage Hybrid, Tucson Hybrid và Palisade Hybrid.

Các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Jaecoo và Lynk & Co liên tục ra mắt xe hybrid tại Việt Nam. Ảnh: Thượng Tâm.

Đáng chú ý, các thương hiệu Trung Quốc cũng mở rộng danh mục xe hybrid tại Việt Nam với những sản phẩm như BYD Sealion 5, Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J5 SHS-H, Geely EX5, Lynk & Co 900 và MG ZS Hybrid ra mắt trong năm 2026.

Toyota chiếm ưu thế trong nhóm xe hybrid

Cùng với sự gia tăng về số lượng mẫu xe, doanh số hybrid cũng có sự phân hóa giữa các thương hiệu. Thống kê sau 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy khoảng cách khá lớn về lượng tiêu thụ giữa các hãng, trong đó phần lớn doanh số tập trung vào một số thương hiệu Nhật Bản.

Cụ thể, Toyota ghi nhận doanh số 11.295 xe hybrid sau 9 tháng đầu năm 2026, cao nhất trong nhóm các thành viên VAMA. Honda đứng thứ hai với 3.555 xe, tiếp đến là Suzuki với 1.321 xe. Lượng tiêu thụ của hãng dẫn đầu gấp khoảng 3,2 lần Honda và 8,6 lần Suzuki.

CR-V e:HEV đạt doanh số 2.417 chiếc sau 9 tháng đầu năm 2026, đóng góp khoảng 68% tổng lượng xe hybrid của Honda tại Việt Nam. Ảnh: Honda.

Xét về tỷ trọng, ba thương hiệu trên lần lượt chiếm khoảng 69,9%, 22% và 8,2% trong tổng số 16.171 xe hybrid được bán ra. Riêng tháng 9, doanh số của Toyota, Honda và Suzuki lần lượt đạt 1.937 xe, 234 xe và 113 xe.

Ở cấp độ sản phẩm, Corolla Cross ghi nhận doanh số cộng dồn cao nhất với 4.175 xe, tiếp đến là Innova Cross với 3.877 xe. Honda CR-V Hybrid đứng thứ ba với 2.417 xe, trong khi Yaris Cross và Suzuki XL7 lần lượt đạt 1.977 xe và 1.321 xe.

Toyota có 6 mẫu xe trong danh sách 10 ô tô hybrid bán chạy nhất tháng 9/2026. Nguồn số liệu: VAMA.

Như vậy, 3 trong số 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất thuộc Toyota. Trong khi đó, Honda CR-V là mẫu xe có doanh số cao nhất của Honda, chiếm khoảng 68% tổng lượng xe hybrid của thương hiệu này sau 9 tháng.

Hai mẫu hybrid còn lại của Honda là HR-V và Civic lần lượt ghi nhận 817 xe và 321 xe. Với Suzuki, XL7 hybrid đạt 1.321 xe, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở nhóm sedan và MPV cao cấp, Camry ghi nhận 898 xe, còn Alphard đạt 252 xe sau 9 tháng. Đáng chú ý, Land Cruiser Hybrid đạt 116 xe trong tháng 9, thời điểm phiên bản này bắt đầu được phân phối tại Việt Nam.

Về danh mục sản phẩm, Toyota hiện phân phối 6 dòng xe hybrid tại Việt Nam, gồm Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Camry, Alphard và Land Cruiser. Các mẫu xe trải rộng từ SUV đô thị, MPV gia đình đến SUV cỡ lớn.

Toyota Innova Cross Hybrid dẫn đầu doanh số xe hybrid tại Việt Nam trong tháng 9/2026 với 630 chiếc được bán ra. Ảnh: Toyota.

Giá niêm yết khởi điểm của các phiên bản hybrid lần lượt là 728 triệu đồng với Yaris Cross, 865 triệu đồng với Corolla Cross và 960 triệu đồng với Innova Cross. Trong khi đó, Camry hybrid có giá từ 1,32 tỷ đồng, còn Land Cruiser hybrid ở mức 4,71 tỷ đồng.

Ở các thương hiệu khác, Honda hiện có 3 mẫu xe hybrid gồm CR-V, HR-V và Civic, trong khi Suzuki có một mẫu XL7 Hybrid. Kia cũng phân phối 3 dòng xe hybrid tại Việt Nam gồm Sportage, Sorento và Carnival.

Dù phân khúc xe hybrid ghi nhận ngày càng nhiều hãng tham gia, số liệu bán hàng được công bố vẫn cho thấy ưu thế của các thương hiệu Nhật Bản, đặc biệt là Toyota.

Trong khi đó, sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới từ các hãng Hàn Quốc và Trung Quốc đang góp phần mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng, nhưng chưa cho thấy sức ảnh hưởng như nhóm xe Nhật.