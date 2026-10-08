Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về việc điều chỉnh giao thông

4 tuyến đường điều chỉnh giao thông

Chiều 8/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Phạm Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, sở đã ban hành Công văn số 35386/SXD-BTKT ngày 2/10/2026 về phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực phường Tân Định.

Phương án được triển khai đồng bộ trên 4 tuyến đường, gồm: Mai Thị Lựu, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng và hẻm 79 Điện Biên Phủ (Cây Điệp), bắt đầu từ ngày 10/10/2026.

Theo ông Phạm Quốc Huy, nguyên nhân xuất phát từ sau khi hoàn thiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, năng lực thông hành trên trục đường Điện Biên Phủ tăng cao nên phương tiện thoát nhanh và đổ dồn về đường Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu… gây ra tình trạng ùn ứ tại một số vị trí giao lộ tại một số thời điểm (đặc biệt vào khung giờ cao điểm sáng/chiều).

Ông Phạm Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo.

Do đó, việc điều chỉnh tổ chức giao thông đồng bộ tại khu vực này là hết sức cấp thiết nhằm giải quyết điểm nghẽn xung đột, nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, trên đường Mai Thị Lựu, đoạn từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ, tổ chức giao thông 2 chiều đối với xe ô tô con và xe 2 bánh. Riêng xe tải và xe khách được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Giai.

Trên đường Điện Biên Phủ, tổ chức đèn rẽ trái liên tục để xe 2 bánh từ đường Điện Biên Phủ được rẽ trái liên tục vào đường Đinh Tiên Hoàng.

Đồng thời, lắp đặt bổ sung biển báo chỉ dẫn đối với các loại xe có nhu cầu rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Đinh Tiên Hoàng. Các phương tiện này được hướng dẫn sử dụng lộ trình qua đường Phan Tôn hoặc Phan Ngữ, đường Huỳnh Khương Ninh để lưu thông ra Đinh Tiên Hoàng.

Phương án này nhằm giảm áp lực phương tiện tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Đối với đường Đinh Tiên Hoàng, tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh, cơ quan chức năng thử nghiệm lắp đặt bổ sung dải phân cách giữa đường Đinh Tiên Hoàng theo hướng từ cầu Bông đến, để nối vào đường Võ Thị Sáu.

Việc bổ sung dải phân cách nhằm ngăn lượng xe băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng để vào đường Nguyễn Phi Khanh, qua đó hạn chế tình trạng ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài ra, ô tô bị cấm rẽ phải từ đường Đinh Tiên Hoàng vào đường Nguyễn Văn Giai trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ.

Tại hẻm 79 Điện Biên Phủ (Cây Điệp), tổ chức cấm lưu thông ngược chiều trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ 30 phút, theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thành Ý đến đường Điện Biên Phủ.

Bố trí lực lượng hướng dẫn, theo dõi và điều chỉnh

Để bảo đảm an toàn giao thông khi phương án mới được triển khai, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng Cảnh sát giao thông) sẽ phối hợp với Công an phường Tân Định và UBND phường Tân Định bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân làm quen với lộ trình mới trong những ngày đầu.

Các lực lượng chức năng sẽ tập trung hướng dẫn, điều tiết tại hiện trường nhằm tránh gây xáo trộn trong quá trình người dân thích nghi với phương án tổ chức giao thông mới và không áp dụng xử phạt ngay trong thời gian đầu triển khai.

Cùng với đó, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật theo dõi lưu lượng phương tiện thực tế thông qua hệ thống camera giám sát.

Sau khi hoàn thiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, năng lực thông hành trên trục đường Điện Biên Phủ tăng cao.

Trên cơ sở lưu lượng phương tiện, các đơn vị sẽ căn chỉnh thời lượng đèn tín hiệu một cách linh hoạt; đồng thời nghiên cứu tổ chức pha đèn theo phương án “làn sóng xanh” trên các trục giao lộ kế cận nhằm giải tỏa dòng xe nhanh chóng.

Theo đại diện Sở Xây dựng, việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực phường Tân Định được xác định là giai đoạn thử nghiệm thực tế. Do đó, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật phải thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi sát diễn biến giao thông.

Trên cơ sở tình hình thực tế, các đơn vị sẽ sẵn sàng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp, bảo đảm việc lưu thông thuận lợi, hạn chế ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông tại khu vực.