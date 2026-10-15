Sở Xây dựng TP. HCM thông tin về 3 cây xanh bật gốc

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP. HCM, ngày 7/10, một cây da cổ thụ ngã đổ tại vị trí trước giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Cây nằm trong phạm vi quản lý thuộc khuôn viên tòa nhà tại góc giao lộ này.

Đến ngày 9/10, hai cây phượng bật gốc trên đường số 30, phường Tân Hưng. Các cây này thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Trước những sự cố trên, Sở Xây dựng cho biết, từ đầu mùa mưa đến nay, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản triển khai, yêu cầu các địa phương, cơ quan và đơn vị quản lý, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật chủ động rà soát, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống công trình, có giải pháp xử lý và phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn, duy trì hoạt động bình thường của các hạ tầng thiết yếu phục vụ người dân.

Đối với lĩnh vực công viên, cây xanh, Sở yêu cầu tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống cây xanh trên đường phố, trong công viên và khu dân cư; kịp thời đốn hạ, trồng thay thế những cây bị sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bọng gốc hoặc nghiêng, có nguy cơ gãy đổ.

Cây cổ thụ bật gốc hôm 7/10.

Quá trình rà soát cần đặc biệt chú ý những cây có hệ rễ bị xâm hại do thi công công trình hạ tầng, cành nhánh của các cây cao lớn như sao, dầu, lim xẹt.

Các hàng cây cổ thụ, cây tại khu vực thường tập trung đông người và những tuyến đường có mật độ giao thông cao cũng được xác định là những vị trí cần ưu tiên kiểm tra.

Về công tác quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh, Sở Xây dựng khẳng định đây là nhiệm vụ được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị và trong mùa mưa bão hàng năm.

Ngoài việc rà soát, cắt tỉa và xử lý cành nhánh khô theo quy trình kỹ thuật, ngành chức năng còn triển khai các giải pháp như hạ thấp chiều cao cây có kích thước lớn, thu gọn tán và chọn lọc loại bỏ cành nhánh cây dầu phân loại 3 nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn cây xanh trên đường phố.

Đối với trách nhiệm khi xảy ra sự cố, Sở cho biết sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị được giao chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh và đề xuất giải pháp quản lý nhằm tránh những trường hợp tương tự.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn cây xanh đường phố, đặc biệt tại những tuyến có mật độ giao thông đông đúc, nhiều cây kích thước lớn và cây dầu phân loại 3.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường tuần tra, phát hiện, tổ chức rà soát và kiểm tra, đánh giá bằng các biện pháp kỹ thuật cùng phương tiện hiện có để kịp thời xử lý cây xanh có dấu hiệu hư hại, khiếm khuyết như sam thân, mục, bọng hoặc có tình trạng nguy hiểm như nghiêng, nhớm gốc.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chú trọng các thời điểm mưa bão; đồng thời bố trí tăng cường phương tiện để chủ động xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh.

Theo Sở Xây dựng, việc quyết định đốn hạ, thay thế cây xanh được xem xét dựa trên tình trạng thực tế và mức độ nguy hiểm.

Các trường hợp cần xử lý gồm cây chết khô hoàn toàn; cây suy yếu sức sống, không còn khả năng phát triển bình thường và bảo đảm an toàn; cây bị xâm hại hệ rễ, ảnh hưởng đến khả năng neo giữ; cây có khiếm khuyết, thương tổn nặng như mục, bọng, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ; cây bị nghiêng, nhớm gốc có nguy cơ ngã đổ cao và một số trường hợp cụ thể khác.

Hiện trường vụ cây xanh ngã đổ.

Dù các kế hoạch kiểm tra, chăm sóc và bảo đảm an toàn cây xanh được triển khai thường xuyên, Sở Xây dựng lưu ý thời tiết cực đoan như mưa giông kéo dài, gió lốc mạnh vẫn có thể khiến cây xanh gãy nhánh, ngã đổ, gây nguy hiểm cho người và tài sản, mất an toàn và cản trở giao thông.

Sở khuyến cáo người dân khi có giông, lốc cần tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế di chuyển trên các tuyến đường có cây xanh kích thước lớn; không đứng chờ hoặc trú mưa dưới gốc cây, không dừng, đậu phương tiện dưới tán cây.

Khi phát hiện cây xanh có dấu hiệu mất an toàn hoặc xảy ra sự cố cây xanh trên đường phố, người dân có thể phản ánh qua Tổng đài 1022 của TP.HCM để cơ quan chức năng tiếp nhận, kịp thời kiểm tra và xử lý.