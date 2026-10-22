Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau có tân Giám đốc

Tại hội nghị, ông Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích được điều động giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã U Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Văn Thời giữ chức Phó giám đốc Sở.

Ông Trần Anh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Công thương; bà Nguyễn Trúc Ly, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phan Nọc Hiển được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Ở Văn phòng Tỉnh ủy, ông Võ Minh Tám, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Văn Thời, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Tăng Hồng Trường, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Trạch được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Ông Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc (thứ 4 từ trái sang) nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, 5 cán bộ được điều động đến nhận nhiệm vụ thành viên Chuyên trách Ban Nghiên cứu Chuyên đề tỉnh, gồm: Ông Nguyễn Bình Thuận, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; ông Trần Văn Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh; ông Trần Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Biển Bạch; ông Đặng Hoàng Ngô, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gành Hào.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Huynh, Phó giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; ông Phan Minh Chí, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh.

Ông Dương Chí Bình, Phó giám đốc Sở Xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Giao thông tỉnh; ông Tiêu Thanh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh được điều động, bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được điều động giữ chức vụ mới.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, ông Đặng Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới hôm nay.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị mới đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

"Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ hôm nay là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Tôi mong các cơ quan, đơn vị được tiếp nhận cán bộ được bổ nhiệm, điều động hôm nay tiếp tục giữ vững, duy trì, giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được nhận quyết định công tác mới hôm nay thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được phân công", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại diện các cán bộ nhận quyết định điều động, phân công công tác mới phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Thịnh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo.

"Xác định việc điều động, luân chuyển là công tác thường xuyên của Đảng, vừa là niềm vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao. Đây là cơ hội để rèn luyện, thử thách, tích lũy kinh nghiệm và cống hiến cho sự phát triển chung", ông Trường nói và cam kết nghiêm túc chấp hành sự phân công, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Nhanh chóng ổn định công việc, chủ động nắm bắt tình hình tại đơn vị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức. Đồng thời, nỗ lực đoàn kết, hợp tác cùng tập thể mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Mã Minh Tâm (sinh ngày 6/1/1975, quê quán xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý xây dựng, kiến trúc sư, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên chính. Ông Tâm từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau; Phó giám đốc và quyền Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.