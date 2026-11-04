Sở Xây dựng Thái Nguyên đứng thứ hai bảng xếp hạng DDCI của tỉnh năm 2025

Sở Xây dựng đứng thứ hai trong số 18 sở, ban, ngành và cơ quan được đánh giá DDCI năm 2025 của tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 03/11/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3529/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND xã, phường (DDCI) trên địa bàn tỉnh năm 2025. Theo bảng xếp hạng khối sở, ban, ngành, Sở Xây dựng đạt 78,49 điểm, đứng thứ hai, sau Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; cao hơn 4,47 điểm so với mức trung bình của khối.

Điểm đáng chú ý là cả tám chỉ số thành phần của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đều cao hơn mức trung bình chung. Trong đó, thiết chế pháp lý đạt 8,07 điểm; vai trò người đứng đầu đạt 8,00 điểm; chi phí không chính thức đạt 7,98 điểm; chi phí thời gian đạt 7,92 điểm; mức độ chuyển đổi số đạt 7,87 điểm; cạnh tranh bình đẳng đạt 7,86 điểm. Đây là những kết quả tích cực ở các lĩnh vực gắn trực tiếp với chất lượng điều hành và quá trình thực hiện thủ tục của doanh nghiệp.

Kết quả trên càng có ý nghĩa khi năm 2025 ngành Xây dựng thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phạm vi quản lý rộng, khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu vừa ổn định tổ chức, vừa duy trì hoạt động chuyên môn thông suốt. Sở đã chủ động rà soát quy trình, phân công trách nhiệm, hướng dẫn địa phương và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, góp phần hạn chế vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp.

Một trong những mặt tích cực nổi bật là cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Theo báo cáo tổng kết ngành, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý được rà soát, chuẩn hóa, công khai trên Cổng dịch vụ công và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, Sở đã thẩm định 227 dự án, công trình; tham gia thẩm định 70 hồ sơ về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cấp giấy phép xây dựng cho 17 công trình, dự án và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 186 công trình, dự án.

Khối lượng xử lý lớn cho thấy vai trò trực tiếp của cơ quan chuyên môn trong quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư. Việc chuẩn hóa quy trình, hướng dẫn hồ sơ và kiểm soát tiến độ có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp: giúp chủ động kế hoạch, hạn chế thời gian chờ đợi, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn công trình. Đây cũng là những nội dung có sự tương đồng với kết quả tích cực ở chỉ số chi phí thời gian và thiết chế pháp lý.

Chuyển đổi số tiếp tục tạo dấu ấn trong công tác quy hoạch. Báo cáo tổng kết năm 2025 cho biết 100% hồ sơ quy hoạch do Sở thẩm định được ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS. Việc sử dụng nền tảng bản đồ số hỗ trợ đối chiếu, đánh giá phương án quy hoạch trực quan hơn, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo nền tảng cho chia sẻ dữ liệu. Sở đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã, phường thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trong mô hình quản lý mới. Những hoạt động này góp phần nâng cao năng lực cơ sở, hướng tới môi trường thông tin quy hoạch thuận lợi hơn cho người dân và nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực nhà ở, kết quả phát triển nhà ở xã hội thể hiện sự gắn kết giữa hỗ trợ đầu tư và bảo đảm an sinh. Năm 2025, toàn tỉnh hoàn thành 1.154 căn nhà ở xã hội, đạt 109% chỉ tiêu Chính phủ giao. Sở đã triển khai các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư theo cơ chế đặc thù đối với sáu dự án, quy mô 7.296 căn; đồng thời rà soát quỹ đất, công khai danh mục vị trí, dự án và đôn đốc tiến độ thực hiện. Việc công khai thông tin giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở tìm hiểu cơ hội đầu tư, người dân thuận lợi tiếp cận chính sách nhà ở.

Công tác quản lý kinh tế xây dựng cũng có đóng góp thiết thực vào môi trường kinh doanh. Sở duy trì công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ hằng tháng, chỉ số giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công. Đây là nguồn thông tin phục vụ lập dự toán, quản lý chi phí, giúp chủ đầu tư và nhà thầu chủ động hơn trước biến động thị trường. Cùng với đó, việc rà soát nguồn cung vật liệu, tổng hợp khó khăn tại các mỏ và đề xuất giải pháp xử lý góp phần phục vụ nhu cầu triển khai các dự án hạ tầng.

Từ những kết quả chuyên môn có thể thấy, mặt tích cực của ngành trong năm 2025 là sự kết hợp giữa kỷ cương quản lý với tinh thần phục vụ, giữa ứng dụng công nghệ với nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, thứ hạng cao cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện chất lượng điều hành. Hai chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tuy đều cao hơn mức trung bình của khối nhưng vẫn còn dư địa nâng lên so với các chỉ số khác của Sở.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 3529/QĐ-UBND, các cơ quan, đơn vị phải rà soát từng chỉ số thành phần còn thấp, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Với Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, vị trí thứ hai DDCI năm 2025 là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tăng khả năng tiếp cận thông tin, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục, đóng góp vào môi trường đầu tư thuận lợi và sự phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên.