Sở Xây dựng tăng cường thực hiện gửi/nhận văn bản trên môi trường điện tử
Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về việc tăng cường thực hiện gửi/nhận văn bản, hồ sơ, báo cáo toàn trình trên môi trường điện tử.
Sở Xây dựng khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, khuyến khích nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn; đồng thời thực hiện cung cấp tài liệu, hồ sơ dưới dạng điện tử theo quy định. Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân gửi/nhận văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử (trừ trường hợp pháp luật yêu cầu phải có bản giấy) qua các kênh thông tin điện tử chính thức của Sở Xây dựng để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cụ thể, đối với hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng có mã định danh tài khoản H32.18; đối với hộp thư điện tử công vụ có địa chỉ sxd@khanhhoa.gov.vn (trong trường hợp hệ thống thư công vụ không thực hiện tiếp nhận/phản hồi đến tổ chức, cá nhân thì được thay thế bằng địa chỉ Email: soxaydungtinhkhanhhoa@gmail.com).
Việc tăng cường thực hiện gửi/nhận văn bản, hồ sơ, báo cáo toàn trình trên môi trường điện tử nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung và Sở Xây dựng nói riêng trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí: 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường điện tử; 100% hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường điện tử và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với Sở Xây dựng.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân liên hệ Văn phòng Sở Xây dựng qua số điện thoại 0258.3562800 để được giải đáp và hướng dẫn kịp thời.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202609/so-xay-dung-tang-cuong-thuc-hien-guinhan-van-ban-tren-moi-truong-dien-tu-aba5bcc/