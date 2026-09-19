Sở Xây dựng Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt

Sở Xây dựng Sơn La luôn làm tốt công tác khắc phục thiên tai.

Chủ động ứng phó ngay khi có diễn biến thiên tai

Mưa lũ, sạt lở đất luôn là thách thức lớn đối với tỉnh Sơn La trong những năm gần đây. Trước tình hình đó, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã chủ động, khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời khắc phục hậu quả, sửa chữa công trình hạ tầng, bảo đảm giao thông thông suốt, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phục hồi kinh tế – xã hội tại địa phương.

Ngay khi nhận được thông báo về tình hình thời tiết phức tạp, Ban Quản lý bảo trì đường bộ của Sở Xây dựng Sơn La đã nhanh chóng ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó.

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sơn La đã được phân công cụ thể, chia thành các tổ công tác đến hiện trường ngay trong đêm, đánh giá mức độ thiệt hại, điều phối nguồn lực khắc phục một cách khoa học, hiệu quả. Ban Quản lý không để tình trạng bất động, chậm trễ diễn ra ở bất kỳ tuyến đường hay công trình nào bị ảnh hưởng.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sơn La huy động máy móc sửa chữa đường bị sạt lở đất, đá.

Khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa, mở đường thông suốt

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, nhiều tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Sơn La bị sạt lở đất, đá, nước tràn lên mặt đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua các huyện cũ như Mường La, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã đều bị ảnh hưởng nặng.

Ông Đào Tài Tuệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết: Vào thời điểm mưa lũ gây sạt lở, làm ảnh hưởng đến một số tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, Sở đã chỉ đạo các đơn vị thi công, Ban Bảo trì đường bộ huy động ngay lực lượng và phương tiện máy xúc, máy ủi, xe tải, xe ben cùng hàng trăm công nhân đến hiện trường. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai suốt ngày đêm, không kể thời gian nghỉ ngơi, với mục tiêu đặt ra là: “Mở đường đến đâu, bảo đảm an toàn đến đó”.

Đến nay, hầu hết các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được dọn dẹp sạch sẽ, sửa chữa những vị trí bị hư hỏng nặng, khắc phục các điểm sạt lở nguy hiểm, bảo đảm phương tiện giao thông đi lại thuận lợi và an toàn. Các tuyến đường huyết mạch nối giữa các xã, giữa vùng sâu vùng xa với trung tâm huyện cũ và thành phố cũ đều được thông suốt trở lại đúng tiến độ đề ra.

Công tác bảo đảm giao thông cho các phương tiện đi lại, luôn được Ban Quản lý bảo trì thực hiện tốt.

Nỗ lực vì sự an toàn và phát triển của nhân dân

Bên cạnh bảo đảm giao thông, Sở Xây dựng còn phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình thiệt hại các công trình xây dựng, nhà ở, công trình thủy lợi, công trình công cộng bị ảnh hưởng do thiên tai. Các tổ công tác đã đi đến từng xã, từng bản, kiểm tra hiện trạng, lập hồ sơ thống kê chi tiết từng công trình bị hư hỏng, từ đó xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực hợp lý cho việc sửa chữa, xây dựng lại.

Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Bảo trì đường bộ ưu tiên nguồn vốn cho các công trình thiết yếu: trường học, trạm y tế, nhà ở người dân bị thiệt hại nặng, các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm. Đồng thời, Sở tăng cường hướng dẫn người dân về kỹ thuật xây dựng nhà ở an toàn, chọn vị trí xây dựng tránh khu vực nguy hiểm, phòng ngừa rủi ro trong tương lai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đường sá được Sở Xây dựng Sơn La chú trọng đầu tư, sửa chữa và nâng cấp.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sơn La cho biết: Thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả không thể lơ là. Toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

“Chúng tôi xác định, bảo đảm giao thông thông suốt, bảo vệ công trình hạ tầng vững chắc chính là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, là nền tảng để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”, ông Hải nói.

Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của Sở Xây dựng Sơn La. Nhiều người dân cho biết, việc đường sá sớm được mở lại đã giúp họ vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận tiện, không bị cô lập sau thiên tai. Đây chính là động lực giúp người dân yên tâm sản xuất, sớm ổn định cuộc sống sau những khó khăn do thiên tai mang lại.

Với sự chuẩn bị chu đáo, hành động quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, Sở Xây dựng Sơn La, cùng Ban Quản lý bảo trì đường bộ đã làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững mạng lưới giao thông thông suốt, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong mọi hoàn cảnh.