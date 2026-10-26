Sở Xây dựng Phú Thọ yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi người dân

Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City do Công ty Cổ phần Đô thị Dragon City làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn xã Tam Hồng và xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 5/6/2025 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, dự án có tổng diện tích sử dụng đất hơn 38ha, chia thành 3 phân kỳ đầu tư, thời gian thực hiện từ quý II/2025 đến quý I/2029.

Các thửa đất chuẩn bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật đang được xã Tam Hồng tập trung triển khai.

Trong đó, phân kỳ 3 có diện tích khoảng 15,87ha, bao gồm công trình nhà ở xã hội cao tầng và các hạng mục liên quan. Theo dự thảo phụ biểu của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, quỹ đất nhà ở xã hội tại dự án có quy mô khoảng 3,52ha, tỷ lệ GPMB được tổng hợp đạt khoảng 60%. Theo kế hoạch dự kiến, toàn bộ công tác bồi thường, GPMB dự án phải hoàn thành trong quý IV/2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các khu vực đất nông nghiệp chưa hoàn thành bồi thường, hỗ trợ. Khối lượng công việc còn lại lớn, liên quan đến nhiều hộ dân, trong khi một số vướng mắc về hồ sơ đất đai, đơn giá bồi thường và chính sách áp dụng cần tiếp tục được rà soát, giải quyết.

Theo báo cáo của UBND xã Tam Hồng, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án trên địa bàn xã là 233.888,8m², tương đương hơn 23,38ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 214.449,4m², liên quan đến 419 hộ dân; đất phi nông nghiệp có diện tích 19.439,4m².

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích đất phi nông nghiệp đã hoàn thành GPMB. Đối với đất nông nghiệp, địa phương đã hoàn thành 134.481,3m², liên quan đến 306 hộ, đạt 62,7% diện tích phải thu hồi.

Như vậy, còn 79.968, m² đất nông nghiệp, tương đương gần 8 ha, liên quan đến 131 hộ dân chưa hoàn thành GPMB, chiếm 37,3% tổng diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi thu hồi.

Khối lượng mặt bằng còn lại đang tạo áp lực lớn đối với tiến độ dự án. Để sớm tháo gỡ khó khăn, xã Tam Hồng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và người dân rà soát từng trường hợp, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, phấn đấu bàn giao mặt bằng theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế.

Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, phấn đấu bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Thời gian qua, UBND xã Tam Hồng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan và thôn có đất thu hồi tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; đồng thời rà soát hồ sơ, giải quyết kiến nghị và hoàn thiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Trọng tâm trước mắt là xử lý phần diện tích còn lại của phân kỳ 2, đồng thời đẩy nhanh các thủ tục thu hồi đất thuộc phân kỳ 3, trong đó có khu vực bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Theo UBND xã Tam Hồng, một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ là một số hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tiếp tục kiến nghị điều chỉnh giá đất, mức bồi thường. Do dự án triển khai qua nhiều thời kỳ, chính sách và đơn giá có sự thay đổi, việc so sánh mức bồi thường giữa các thời điểm đã phát sinh những ý kiến khác nhau.

Trước thực tế này, địa phương tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, đối chiếu hồ sơ từng trường hợp, tổ chức đối thoại và giải thích cụ thể về chính sách áp dụng. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Những nội dung liên quan đến hồ sơ đất đai, chính sách chuyển tiếp và kiến nghị của người dân cần được xác minh, xử lý đầy đủ trước khi hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức bàn giao mặt bằng.

Đối với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao đất, xã Tam Hồng tiếp tục vận động, đối thoại, đồng thời rà soát điều kiện, trình tự, thủ tục trước khi xem xét cưỡng chế theo thẩm quyền đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong quý IV/2027

Đề xuất hoàn thành GPMB trong quý IV/2027

Trước khối lượng công việc còn lại và những vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, UBND xã Tam Hồng nhận định việc hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB dự án trong quý IV/2026 chưa bảo đảm tính khả thi.

Vì vậy, địa phương đề xuất Sở Xây dựng Phú Thọ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thời hạn hoàn thành GPMB toàn bộ dự án sang quý IV/2027. Khoảng thời gian bổ sung sẽ được tập trung để xử lý các trường hợp còn vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và tổ chức bàn giao mặt bằng theo quy định.

Theo lộ trình dự kiến, trong quý IV/2026, xã Tam Hồng tập trung giải quyết phần diện tích còn lại của phân kỳ 2, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công các hạng mục đủ điều kiện.

Trong quý I và quý II/2027, địa phương tập trung thực hiện các bước GPMB phân kỳ 3; hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức đối thoại, chi trả và tiếp nhận mặt bằng theo từng đợt. Các khu vực thuộc quỹ đất nhà ở xã hội và hạ tầng kết nối được ưu tiên xử lý nhằm tạo điều kiện triển khai dự án sớm nhất có thể.

Đến quý III và quý IV/2027, địa phương tiếp tục giải quyết những trường hợp còn tồn tại, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền khi đủ điều kiện. Mục tiêu là hoàn thành bồi thường, GPMB toàn bộ diện tích còn lại và bàn giao mặt bằng trong quý IV/2027.

Đáng chú ý, việc đề xuất điều chỉnh thời hạn không đồng nghĩa với việc chờ đến năm 2027 mới triển khai các phần việc còn lại. UBND xã Tam Hồng xác định cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh những diện tích đủ điều kiện, rút ngắn thời gian phối hợp giữa các cơ quan và tổ chức bàn giao mặt bằng theo từng đợt.

Đẩy nhanh GPMB Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị và triển khai quỹ đất nhà ở xã hội tại địa phương.

Đối với mục tiêu hoàn thành GPMB toàn bộ dự án trên địa bàn hai xã Tam Hồng và Yên Lạc, các địa phương cần phối hợp với chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chung, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ giữa các phân kỳ đầu tư.

Cùng với việc đề xuất điều chỉnh thời hạn hoàn thành GPMB, UBND xã Tam Hồng kiến nghị Sở Xây dựng tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ. Địa phương cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn xử lý những nội dung vượt thẩm quyền, nhất là vấn đề hồ sơ đất đai và áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với dự án chuyển tiếp.

Đối với chủ đầu tư, địa phương đề nghị Công ty Cổ phần Đô thị Dragon City cung cấp đầy đủ bản đồ ranh giới các phân kỳ, hồ sơ xác định quỹ đất nhà ở xã hội và các tài liệu liên quan; bố trí kịp thời kinh phí bồi thường, hỗ trợ, nhân lực phối hợp thực hiện.

Chủ đầu tư cần thống nhất kế hoạch tiếp nhận mặt bằng theo từng đợt, ưu tiên khu vực nhà ở xã hội và hạ tầng kết nối, đồng thời chủ động triển khai các bước đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện. Việc bàn giao mặt bằng linh hoạt theo tiến độ thực tế sẽ giúp tận dụng những diện tích đã sẵn sàng, hạn chế để mặt bằng đã hoàn thành GPMB nhưng chưa được tiếp nhận, sử dụng kịp thời.

Các cơ quan chuyên môn và lực lượng công an cũng được đề nghị phối hợp hướng dẫn, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình xử lý các trường hợp chưa chấp hành, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

Với gần 8ha đất nông nghiệp còn phải GPMB trên địa bàn, nhiệm vụ đặt ra đối với xã Tam Hồng trong thời gian tới vẫn rất lớn. Cùng với việc tháo gỡ từng vướng mắc, địa phương tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể, theo dõi tiến độ hằng tháng, tăng cường đối thoại và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh.

Việc điều chỉnh thời hạn hoàn thành GPMB sang quý IV/2027 hiện là đề xuất của UBND xã Tam Hồng, cần được cấp có thẩm quyền xem xét. Trong thời gian chờ quyết định, địa phương tiếp tục đẩy nhanh các phần việc có thể triển khai ngay, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm nhất đối với những diện tích đủ điều kiện.

Đẩy nhanh GPMB Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị và triển khai quỹ đất nhà ở xã hội tại địa phương. Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và người dân sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Ngọc Minh