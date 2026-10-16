Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất xử lý các dự án nhà ở xã hội chậm tiến độ

Đến hết quý III/2026, toàn tỉnh có 42 dự án nhà ở xã hội, quy mô 33.921 căn, tăng 10 dự án và 8.214 căn so với quý II. Trong đó, 6 dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần, 36 dự án đang hoàn thiện thủ tục hoặc tổ chức thi công. Có 33 dự án còn thời gian thực hiện theo tiến độ được duyệt, 3 dự án đã hết thời hạn.

Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Phú Hà tại phường Phong Châu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với 558 căn hộ.

3 dự án hết thời hạn thực hiện gồm: Khu nhà ở và dịch vụ Khu công nghiệp Thụy Vân; Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp tại phường Khai Quang (nay thuộc phường Vĩnh Phúc); Khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường.

Các dự án có tổng quy mô 2.764 căn, song mới hoàn thành 707 căn; 264 căn khác cơ bản xong phần thô. Riêng dự án tại Khu công nghiệp Thụy Vân còn 155 căn chưa giải phóng được mặt bằng.

Bên cạnh đó, một số dự án vẫn còn thời gian thực hiện nhưng tiến độ thi công chưa đạt cam kết, gồm: Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1; Khu nhà ở xã hội Phú Minh; Khu nhà ở xã hội cao tầng cho công nhân tại khu vực Gốc Nụ; Khu nhà ở xã hội Ngọc Hà tại phường Thanh Miếu và Khu nhà ở xã hội tại khu Thành Công.

Cán bộ kỹ thuật rà soát bản vẽ thi công Khu nhà ở xã hội tại khu Thành Công, phường Thanh Miếu. Dự án vẫn còn thời gian thực hiện nhưng tiến độ chưa đạt cam kết.

Trong 36 dự án chưa hoàn thành, có 14 dự án đã được giao chủ đầu tư nhưng chưa khởi công. Các dự án này đang hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng, giao đất, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cấp phép xây dựng.

Riêng Khu nhà ở xã hội OXH3 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam (quy mô 550 căn), chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị không tiếp tục triển khai.

Theo Sở Xây dựng, tiến độ các dự án chịu tác động của nhiều yếu tố: Công tác giải phóng mặt bằng tại một số nơi còn chậm; nguồn nhân công xây dựng thiếu; giá vật liệu và nhân công tăng khoảng 20-30%, làm tăng chi phí đầu tư... Phần lớn dự án là chung cư cao tầng, cần từ 18-24 tháng để thi công tầng hầm, kết cấu, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án dừng triển khai hoặc chủ đầu tư đề nghị không tiếp tục thực hiện, Sở Xây dựng sẽ phối hợp rà soát tình trạng pháp lý, tham mưu biện pháp xử lý. Trường hợp chủ đầu tư không tích cực triển khai, để dự án chậm kéo dài, Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án, lựa chọn nhà đầu tư khác theo quy định.