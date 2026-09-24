Sở Xây dựng Lâm Đồng đề xuất kinh phí gần 16 tỷ đồng xử lý sạt lở đèo Prenn

Theo khảo sát của Sở Xây dựng, khu vực có nguy cơ cao nằm tại đoạn Km224+900 - Km225+250, với mái taluy dương cao khoảng 20–25 m, dài khoảng 120 m. Địa chất tại đây chủ yếu là đất xen lẫn đá mồ côi, đã mất ổn định tổng thể và thường xảy ra sạt trượt khi có mưa lớn.

Phương án bạt mái taluy được Sở Xây dựng đề xuất xử lý sạt lở đèo Prenn.

Để xử lý, Sở Xây dựng đề xuất bạt hạ mái taluy tại phạm vi sạt trượt, giảm tải trọng và đưa mái dốc về trạng thái ổn định; đồng thời gia cố bằng hệ thống lưới thép xoắn kép kết hợp cáp thép, lưới địa kỹ thuật gốc polymer và đinh neo thép dài khoảng 6 m, bố trí theo mạng lưới 2 x 2 m. Phương án dự kiến xử lý khoảng 3.000 m² mặt taluy và đào bạt khoảng 1.000 m³ đất đá tại các vị trí xung yếu.

Nguồn kinh phí dự kiến được bố trí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2025 còn dư và nguồn vốn điều hòa từ một số công trình khác của tỉnh.

Trước mắt, tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn, yêu cầu lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông và theo dõi diễn biến tại các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Việc xử lý điểm sạt lở được đặt trong yêu cầu bảo đảm an toàn trên toàn tuyến đèo Prenn. UBND tỉnh Lâm Đồng đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá toàn diện những khu vực có nguy cơ sạt lở để xây dựng phương án quản lý, bảo trì và phòng ngừa rủi ro lâu dài.

Được biết, từ tháng 6/2026 đến nay, khu vực này đã ghi nhận 8 lần sạt lở, trong đó các vụ gần đây xảy ra vào ngày 12/9 và 19/9.