Sở Xây dựng kiểm tra 17 dự án nhà ở xã hội

Khu nhà ở xã hội đang trong giai đoạn hoàn thiện trên địa bàn phường Long Thành. Ảnh: Hoàng Lộc

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc kiểm tra thực tế tại công trình, nắm tình hình triển khai và những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tổng hợp, báo cáo, tham mưu xử lý. Qua đó, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Các dự án được kiểm tra nằm tại nhiều phường, xã như: An Phước, Phước Tân, Long Hưng, Tam Hiệp, Nhơn Trạch, Đồng Xoài, Bình Phước và một số địa bàn khác. Trong số này có các dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Hội, Khu dân cư Bàu Xéo, chung cư nhà ở xã hội thuộc Dự án Đồng Nai Waterfront và các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20%.

Dự án nhà ở xã hội đang trong giai đoạn ép cọc trên địa bàn phường Trảng Bom. Ảnh: Hoàng Lộc

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với đoàn kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện dự án và tạo điều kiện để đoàn kiểm tra nắm tình hình thực tế tại công trình.

Trong tháng 7-2026, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra đối với 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Việc rà soát tiến độ các dự án đang triển khai là cơ sở để thành phố Đồng Nai có giải pháp thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu hơn 8 ngàn căn trong năm 2026 theo kế hoạch Chính phủ giao và hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn đến năm 2030.