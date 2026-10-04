Sở Xây dựng Hà Nội trả lời Cục CSGT về kiến nghị bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản trả lời Cục CSGT (Bộ Công an) về kiến nghị tổ chức lại giao thông trên Vành đai 3 trên cao.

Trước đó, Cục CSGT đề nghị nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, biển báo, phân làn, phân tuyến theo hướng tổ chức cho phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp và hạ tốc độ khai thác để đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến.

Sau khi phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng, Sở Xây dựng cho rằng phương án này không phù hợp quy chuẩn và không khả thi.

Vành đai 3 đang gánh 120.000 xe/ngày

Theo Sở Xây dựng, Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h.

Hiện tốc độ khai thác trên đoạn từ cầu Thanh Trì đến nút giao Mai Dịch và từ Công viên Hòa Bình đến cầu Thăng Long là 80km/h. Đoạn Mai Dịch - Công viên Hòa Bình được phép chạy tối đa 100km/h.

Mỗi chiều đường rộng 10,75m, gồm 2 làn ô tô, mỗi làn rộng 3,75m và một làn dừng khẩn cấp rộng 2,5m.

Lưu lượng phương tiện trên Vành đai 3 cao gấp nhiều lần công suất thiết kế ban đầu. Ảnh minh hoạ: Đình Hiếu.

Trong khi đó, lưu lượng phương tiện hiện thường xuyên đạt 100.000-120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6-8 lần công suất thiết kế ban đầu (chỉ khoảng 15.000-16.000 lượt xe/ngày đêm).

Tình trạng ùn tắc không còn giới hạn trong giờ cao điểm mà có xu hướng kéo dài cả ngày, đặc biệt vào cuối tuần, lễ Tết hoặc khi trời mưa.

Các điểm ùn tắc nghiêm trọng thường tập trung tại các nhánh lên xuống như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, BigC Thăng Long - Trần Duy Hưng và đoạn qua cầu Thanh Trì.

Không thể “thêm làn” bằng cách bỏ làn khẩn cấp

Đối với đề xuất tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, Sở Xây dựng cho biết đã đối chiếu với các quy chuẩn hiện hành.

Theo QCVN 117:2024/BGTVT, chiều rộng làn xe tối thiểu là 3,75m đối với đường cấp 100 và 120; 3,5m đối với đường cấp 80.

Ngay cả khi hạ tốc độ khai thác xuống 60km/h, thậm chí 50km/h, chiều rộng tối thiểu một làn ô tô vẫn phải đạt 3,5m và dải an toàn tối thiểu 0,25m.

Với mặt đường mỗi chiều rộng 10,75m, nếu chia thành 3 làn sẽ phải bố trí một làn chỉ rộng 3-3,25m, đồng thời thu hẹp tối đa dải an toàn xuống dưới 0,5m.

Sở Xây dựng nhận định cách tổ chức này không đảm bảo quy chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành. Do việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc, phương án chia 3 làn và bỏ làn dừng khẩn cấp được đánh giá là không phù hợp.

Không chỉ vướng quy chuẩn, Sở Xây dựng còn lo ngại rủi ro khi xảy ra sự cố.

Vành đai 3 trên cao có tính chất gần như độc đạo. Khi một xe gặp sự cố, các phương tiện khó chuyển sang tuyến khác để tránh điểm ùn tắc.

Nếu bỏ làn khẩn cấp, chỉ cần xe chết máy, nổ lốp hoặc xảy ra va chạm, một làn xe sẽ bị chiếm dụng, nhanh chóng hình thành “nút cổ chai”.

Việc này cũng gây khó khăn cho xe cứu hỏa, cứu thương, cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Đặc biệt, tại một số vị trí như Thanh Xuân, Trung Hòa và đường dẫn lên cầu Thăng Long, mặt cắt đã thu hẹp còn khoảng 9m và không có làn dừng khẩn cấp. Nếu tổ chức 3 làn rồi lại chuyển xuống 2 làn, nguy cơ hình thành điểm thắt dòng càng lớn.

Hà Nội tính giải pháp khác để giảm ùn tắc

Thay vì bỏ làn khẩn cấp, Hà Nội cho biết đã triển khai một số giải pháp để tăng khả năng lưu thông trên tuyến.

Tại các nút giao, vạch sơn liền được điều chỉnh thành vạch đứt trong phạm vi 100m trước lối xuống và 100m sau lối lên, tạo điều kiện cho phương tiện tách, nhập làn.

Khi ùn tắc, Phòng CSGT Hà Nội chủ động điều tiết cho phương tiện được phép sử dụng làn dừng khẩn cấp.

Thành phố cũng điều chỉnh giao thông tại các tuyến phía dưới, trong đó cấm xe tải trên 10 tấn từ quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long lên Vành đai 3 trên cao vào giờ cao điểm; tổ chức lại giao thông tại các nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi và Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ.

Về lâu dài, Hà Nội xác định phải giảm tải cho Vành đai 3 bằng việc đẩy nhanh Vành đai 4, Vành đai 3,5 và các cầu qua sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát.

Thành phố cũng dự kiến lắp hệ thống biển báo điện tử VMS để cảnh báo phương tiện thay đổi lộ trình và cho phép sử dụng làn dừng khẩn cấp khi ùn tắc.

Khi các tuyến vành đai mới hoàn thành, Hà Nội sẽ xây dựng phương án điều tiết xe tải nhằm tiếp tục giảm áp lực cho Vành đai 3 trên cao.