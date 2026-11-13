Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp
Hà Nội có thể mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp ra ngoài hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Đề xuất này được Sở Xây dựng đưa ra trong báo cáo về kết quả triển khai Đề án kiểm soát phương tiện, giảm ô nhiễm không khí trong Vành đai 1. Trước mắt, theo lộ trình đã được phê duyệt, từ năm 2027, phạm vi thí điểm tại hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam sẽ mở rộng lên 3 khu vực, với tổng diện tích khoảng 5,7km².
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/so-xay-dung-ha-noi-de-xuat-mo-rong-thi-diem-vung-phat-thai-thap-246261113160842243.htm