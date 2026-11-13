Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp

Chiều nay, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Quang Trung - Thạch Thất chính thức khởi công tại xã Tây Phương (TP Hà Nội). Công trình được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân, đặc biệt là người lao động và các đối tượng hưởng chính sách tại địa phương.