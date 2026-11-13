Sở Xây dựng Hà Nội: Đề xuất mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp

Ba khu vực áp dụng lộ trình thí điểm năm 2027

Theo Đề án đã được phê duyệt, giai đoạn 2 được triển khai từ 1/1 - 31/12/2027 tại ba khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Phạm vi được xác định theo các tuyến đường bao, quy mô từ vùng lõi phố đi bộ đến khu vực rộng hơn của hai phường.

Khu vực 1 là vùng lõi phố đi bộ và chợ đêm Hoàn Kiếm, nằm bên trong đường bao gồm các phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Khu vực có diện tích khoảng 0,45km², dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực 2 mở rộng vào phố cổ, giới hạn bởi các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay. Diện tích khu vực khoảng 1,65km², dân số khoảng 90.000 người.

Khu vực 3 diện tích khoảng 3,6km², dân số khoảng 136.947 người, nằm trong đường bao gồm các tuyến Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Các phường Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là những địa bàn giáp ranh cần phối hợp tổ chức giao thông khi mở rộng phạm vi thí điểm.

Về hạn chế phương tiện, phương án được Sở Xây dựng tổng hợp nêu rõ việc cấm các phương tiện giao thông đường bộ, gồm ô tô, mô tô, xe gắn máy lưu thông trong khu vực 1 từ 19h - 24h các ngày thứ Sáu, Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Với mô tô, xe gắn máy chạy xăng kinh doanh vận tải thông qua ứng dụng kết nối, không được lưu thông. DN cung cấp ứng dụng có trách nhiệm điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý, điều hành.

Với xe máy cá nhân, hạn chế sử dụng xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước 2016. Người dân được khuyến khích chuyển sang phương tiện công cộng, phương tiện phi cơ giới hoặc phương tiện đáp ứng quy chuẩn khí thải.

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị cho phép các phường ngoài Hoàn Kiếm và Cửa Nam chủ động rà soát, tổ chức thí điểm LEZ theo mô hình riêng.

Với ô tô chạy xăng dầu, phải đáp ứng quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên. Xe chở khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm tại khu vực 1 và 2; trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được CA TP chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn phải đáp ứng yêu cầu khí thải và chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm, trừ trường hợp được chấp thuận. Xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 - 3,5 tấn, cấm lưu thông hoàn toàn.

Tích cực chuẩn bị hạ tầng

Báo cáo cho biết, Đề án LEZ trong VĐ1 có 56 nhiệm vụ, gồm 18 nhiệm vụ thường xuyên, 38 nhiệm vụ có thời hạn. Sở Xây dựng được giao chủ trì 22 nhiệm vụ, CA TP 17, Sở NN&MT 8…

Về giám sát giao thông, CA TP đã lắp đặt camera AI tại 12/27 vị trí thuộc khu vực thí điểm giai đoạn 1. Các vị trí còn lại được tiếp tục triển khai trong quý IV/2026. Từ 14/9 - 11/10/2026, lực lượng chức năng bố trí 12 tổ tuần tra với 112 lượt người tham gia kiểm soát giao thông tại khu vực thí điểm.

Về hạ tầng phục vụ phương tiện điện, ghi nhận trên địa bàn TP có 2.313 vị trí trạm sạc với 10.209 cổng sạc do V-Green triển khai. Riêng khu vực VĐ1 có 43 vị trí với 174 cổng sạc. Về hệ thống tủ đổi pin tại các vị trí công cộng, đã có 556 tủ được lắp đặt tại 238 vị trí trên toàn TP, trong đó 297 tủ đã đấu nối điện. Tại khu vực VĐ1 có 141 tủ ở 68 vị trí, với 56 tủ đã được đấu nối điện. Việc phát triển hạ tầng này còn gặp khó khăn do thủ tục phối hợp chính quyền địa phương và yêu cầu thi công đấu nối điện vào ban đêm.

Với mạng lưới kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Sở Xây dựng đã xây dựng phương án phát triển khoảng 500 - 600 cơ sở theo từng giai đoạn. Dự kiến đến tháng 6/2027 có khoảng 107 cơ sở, đến cuối năm 2027 khoảng 260 cơ sở và từ năm 2029 đạt 500 - 600 cơ sở. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hệ thống kiểm định vẫn còn những vướng mắc về giá dịch vụ, phần mềm quản lý kết quả, trang thiết bị, đào tạo nhân lực.

Trên cơ sở kết quả triển khai, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP cho phép các phường ngoài Hoàn Kiếm và Cửa Nam chủ động rà soát, tổ chức thí điểm LEZ theo mô hình riêng, phù hợp đặc điểm từng địa bàn.

Sở Xây dựng cho biết, từ 1/7/2026, toàn bộ các tuyến buýt hoạt động trong LEZ đã sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường. TP đã điều chỉnh, hợp lý hóa lộ trình của 20 tuyến buýt và nghiên cứu phương án mở mới các tuyến buýt điện phục vụ Đề án. Tuy nhiên, việc sử dụng phương tiện công cộng và gửi xe tại các vùng đệm để di chuyển vào khu vực thí điểm còn hạn chế. Hạ tầng bãi đỗ, điểm trung chuyển chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu; tình trạng xe công nghệ dừng, đỗ, đón trả khách tại các điểm giao cắt tiếp giáp không gian đi bộ vẫn xảy ra.