Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của sở giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng tập trung triển khai đồng bộ 6 nội dung cải cách hành chính, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, trọng tâm là tháo gỡ những rào cản, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và dữ liệu số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đáng chú ý, giai đoạn 2026 - 2027, sở phấn đấu tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt ít nhất 80%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 80%; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử; ít nhất 95% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Riêng năm 2026, sở đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã số hóa đạt ít nhất 90%.

Trong giai đoạn 2028 - 2030, sở đặt mục tiêu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt ít nhất 95%, riêng lĩnh vực xây dựng đạt ít nhất 90%. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 90%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt ít nhất 90%; mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu đạt cấp độ 4. Sở cũng phấn đấu đưa Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) vào nhóm 5 đơn vị dẫn đầu khối sở, ban, ngành của tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở Xây dựng sẽ thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết; tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”. Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng chậm trễ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, sở tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đổi mới đánh giá hiệu quả công việc theo kết quả, sản phẩm cụ thể. Đồng thời, chú trọng chuẩn hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu ngành Xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trên môi trường số.

Giám đốc Sở Xây dựng giao Văn phòng sở tham mưu triển khai, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định. Kết quả cải cách hành chính được xác định là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng và thực hiện công tác cán bộ.