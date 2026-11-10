Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra độ an toàn các cầu cũ

Nội dung công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 48/CĐ-BXD ngày 8/11 của Bộ Xây dựng và Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 8/11 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thành phố, ngành chức năng đề nghị Ban Quản lý Dự án đường bộ miền Trung; các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố; UBND các xã, phường, đặc khu; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa cùng các đơn vị thi công, giám sát các công trình sửa chữa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND thành phố tại các văn bản nêu trên.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Ngọc Thanh cho biết, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó với mưa lớn đã nêu tại Công văn số 16719/SXD-HTGT ngày 10/9/2026 của Sở Xây dựng, ngành chức năng lưu ý các địa phương, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; phải tổ chức trực ban theo dõi, cập nhật và nắm chắc diễn biến mưa lũ.

Đồng thời, các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với các cầu được thiết kế và đưa vào khai thác đã lâu, kết cấu móng, trụ chưa tiên tiến như hiện nay (như móng cọc bê tông cốt thép, cọc thép đóng…) tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở, nước lũ dâng cao, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của cầu.

Đặc biệt, khi nước lũ dâng, xuất hiện cây trôi hoặc dòng chảy xiết, cần kịp thời phát hiện tình trạng hư hỏng, dịch chuyển gối cầu, dao động lớn (nếu có) để cảnh báo, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng chú trọng triển khai các nhiệm vụ liên quan nêu tại khoản 6, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 8/11 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên phải tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình giao thông, thiệt hại, công tác khắc phục về Sở Xây dựng để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo cấp trên theo quy định.