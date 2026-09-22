Sở Xây dựng chậm trả lời hồ sơ bán nhà quá 15 ngày, DN có quyền khởi kiện

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa ký ban hành Quyết định số 1649 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Văn bản nhằm điều chỉnh thủ tục "Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua" (Mã TTHC: 1.012905).

Theo thủ tục được Bộ Xây dựng công bố, trước khi thực hiện ký hợp đồng bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải gửi một bộ hồ sơ thông báo đến Sở Xây dựng nơi có dự án.

Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, một phần hoặc toàn bộ dự án, việc xác định nhà ở đã được giải chấp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 183 Luật Nhà ở 2023.

Hồ sơ có thể được nộp theo ba hình thức: trực tiếp, thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có tối đa 15 ngày để kiểm tra và trả lời bằng văn bản về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Thành phần hồ sơ đề nghị thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua bao gồm văn bản thông báo của chủ đầu tư theo mẫu quy định, kèm bảng danh sách thông tin về nhà ở dự kiến đưa vào kinh doanh.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải cung cấp các tài liệu pháp lý liên quan đến dự án, trong đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Các giấy tờ này có thể bao gồm quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Hồ sơ cũng phải thể hiện các tài liệu liên quan đến xây dựng, gồm giấy phép xây dựng, thông báo khởi công và hồ sơ thiết kế theo trường hợp áp dụng. Chủ đầu tư phải cung cấp biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ dự án theo tiến độ được chấp thuận, phê duyệt.

Đối với dự án nhà chung cư hoặc tòa nhà hỗn hợp có nhà ở, hồ sơ bắt buộc phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công phần móng.

Ngoài các giấy tờ pháp lý, chủ đầu tư phải kê khai thông tin về từng sản phẩm nhà ở dự kiến bán hoặc cho thuê mua. Đối với căn hộ chung cư, thông tin phải thể hiện số tầng; với biệt thự và nhà ở riêng lẻ, hồ sơ phải ghi rõ vị trí lô đất.

Chủ đầu tư đồng thời phải cam kết chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của thông tin cung cấp, cũng như bảo đảm nhà ở đáp ứng các điều kiện được bán, cho thuê mua theo pháp luật.

Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư. Trường hợp không đủ điều kiện bán, cho thuê mua phải nêu rõ lý do.

Quyết định 1649 nêu rõ, trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh không trả lời đúng thời hạn, doanh nghiệp có quyền khởi kiện, khiếu nại theo quy định.