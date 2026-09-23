Sở Xây dựng chậm trả lời hồ sơ bán nhà, doanh nghiệp có quyền khởi kiện
Doanh nghiệp có quyền khiếu nại, khởi kiện nếu cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh không trả lời hồ sơ đúng thời hạn. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1649 của Bộ Xây dựng về thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/so-xay-dung-cham-tra-loi-ho-so-ban-nha-doanh-nghiep-co-quyen-khoi-kien-419009.htm