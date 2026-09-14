Số vụ tự tử ở độ tuổi học sinh tại Hàn Quốc tăng 65% chỉ trong 5 năm

Tổng cộng có 244 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã tự tử trong năm 2025 – con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê – theo dữ liệu của Bộ Giáo dục do Nghị sĩ Kim Moon-soo thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc thu thập. Trong số này có 6 học sinh tiểu học, 92 học sinh trung học cơ sở và 146 học sinh trung học phổ thông.

Tổng số ca tử vong này tăng 10,4% so với mức 221 ca vào năm 2024 và tăng 64,9% so với mức 148 ca vào năm 2020. Số liệu này tăng tại Seoul, Busan và tỉnh Nam Gyeongsang.

Seoul ghi nhận 51 ca tử vong trong năm 2025, tăng 27,5% so với 40 ca vào năm 2024. Tại Busan, con số này tăng từ 7 lên 22, tức là tăng hơn gấp ba lần.

Tỉnh Nam Gyeongsang ghi nhận 25 ca tử vong, tăng 25% so với 20 ca vào năm 2024.

Học sinh trong một lớp học ở Hàn Quốc - Ảnh: EPA

Tỉnh Gyeonggi – nơi có số lượng học sinh đông nhất – ghi nhận 51 ca tử vong, giảm so với mức 63 ca vào năm 2024. Đây là tổng số ca thấp nhất của tỉnh này kể từ năm 2021.

Dữ liệu chỉ ra các yếu tố góp phần dẫn đến sự việc bao gồm: vấn đề gia đình (77 trường hợp), vấn đề sức khỏe tâm thần (58 trường hợp), lo lắng về học tập và định hướng nghề nghiệp (54 trường hợp) và các mối quan hệ cá nhân (38 trường hợp).

Nguyên nhân chính dẫn đến sự việc không được xác định trong 79 trường hợp. Mỗi trường hợp tử vong có thể được ghi nhận với nhiều hơn một yếu tố tác động.

Vào tháng 6, chính phủ nước này đã công bố chiến lược toàn quốc về phòng chống tự tử ở thanh thiếu niên, đặt mục tiêu giảm khoảng một nửa tỷ lệ tự tử trong nhóm tuổi này vào năm 2035.

"Bộ Giáo dục, các văn phòng giáo dục cấp thành phố và tỉnh, văn phòng giáo dục cấp quận và các trường học đều phải nỗ lực ngăn chặn tình trạng trẻ em tự tước đi mạng sống của mình. Chúng ta cần tăng cường các chính sách liên quan, bao gồm cả các chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên đang được triển khai" - ông Kim phát biểu.