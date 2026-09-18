Số VIN trên ô tô là gì và cách xác định vị trí trên xe của bạn

Số VIN là một chuỗi gồm 17 ký tự do nhà sản xuất gán cho mỗi xe, giúp xác định chính xác thông tin về hãng, mẫu xe, nơi sản xuất, động cơ và năm sản xuất, đảm bảo không trùng lặp trong vòng 30 năm.

Số VIN gồm 17 ký tự giúp nhận diện chi tiết xe, thường được đặt ở vị trí dễ nhìn trên ô tô. Ảnh: Yahoo

Thông thường, số VIN được đặt ở vị trí dễ quan sát trên xe, phổ biến nhất là trên bảng điều khiển phía người lái, nơi có thể nhìn thấy qua kính chắn gió. Ngoài ra, nó cũng thường xuất hiện trên nhãn dán ở cửa bên người lái.

Số VIN không chỉ xuất hiện trên xe mà còn được ghi rõ trong các giấy tờ pháp lý như đăng ký xe, giấy chứng nhận sở hữu và các hợp đồng bảo hiểm. Điều này giúp việc xác minh thông tin xe trở nên thuận tiện và chính xác hơn.

Mã VIN đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động liên quan đến xe hơi. Nó được sử dụng để báo giá bảo hiểm, hỗ trợ mua bán xe, đặt phụ tùng chính hãng và kiểm tra các đợt triệu hồi an toàn thông qua công cụ trực tuyến của Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Việc biết cách xác định vị trí số VIN trên xe giúp chủ xe dễ dàng kiểm tra và xác minh thông tin khi cần thiết, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch và an toàn trong quá trình sử dụng và giao dịch ô tô.