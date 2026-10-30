Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng công bố loạt nhân sự và thành lập 3 đơn vị trực thuộc

Chiều 30.10, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thành lập 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo sau sắp xếp, hợp nhất.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành 3 quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL.

Cụ thể, Quyết định số 4599/QĐ-UBND ngày 7.10.2026 thành lập Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Bảo tàng Đà Nẵng và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 13.10.2026 thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng.

Cùng ngày 13.10.2026, Quyết định số 4693/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thể dục thể thao TP. Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao TP. Đà Nẵng.

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh trao quyết định cán bộ đối với Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng

Tại hội nghị, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cũng công bố quyết định của Giám đốc Sở VHTTDL bổ nhiệm 20 viên chức giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tại 3 đơn vị.

Trong đó, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng; ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao TP Đà Nẵng, giữ chức Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Đà Nẵng; ông Trần Văn Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, giữ chức Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

Từ 19 đơn vị sự nghiệp giảm còn 10 đơn vị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thời gian qua, Sở đã tập trung tham mưu UBND thành phố triển khai công tác sắp xếp các đơn vị trực thuộc.

Từ 19 đơn vị sự nghiệp, đến nay Sở đã giảm còn 10 đơn vị. Trong đó, 3 đơn vị vừa được công bố quyết định thành lập và kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An trao quyết định cán bộ đối với Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình kiện toàn tổ chức, sắp xếp nguồn lực và đổi mới hoạt động của ngành. Việc hợp nhất không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà quan trọng hơn là tạo điều kiện tập trung nguồn lực, phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng đóng góp của mỗi đơn vị đối với sự phát triển chung của thành phố.

Công tác bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo được thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật, căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín và quá trình công tác của từng viên chức. Tập thể lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở đã xem xét, đánh giá toàn diện, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trước khi giới thiệu nhân sự và quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền.

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ từng giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tại các đơn vị trước khi hợp nhất; đồng thời mong muốn đội ngũ này tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và tâm huyết, đồng hành cùng tập thể trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Tào Viết Hải trao quyết định cán bộ đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Đà Nẵng

Phát huy lợi thế sau hợp nhất, tạo chuyển biến thực chất

Nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức và đội ngũ lãnh đạo mới chỉ là bước khởi đầu, bà Trương Thị Hồng Hạnh đề nghị các đơn vị nhanh chóng ổn định hoạt động, chuyển hóa lợi thế sau hợp nhất thành kết quả và hiệu quả thực chất.

Trước hết, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, rà soát và sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản; phân công nhiệm vụ hợp lý, bảo đảm rõ người, rõ việc, không để gián đoạn hoạt động. Cùng với đó là xây dựng sự đồng thuận, củng cố đoàn kết nội bộ, khắc phục tư tưởng cục bộ, phát huy sức mạnh tập thể.

Đối với đội ngũ lãnh đạo, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng tập thể có năng lực quản trị, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc bố trí, sử dụng nhân sự cần bảo đảm phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm và sở trường của viên chức, người lao động, tránh lãng phí nguồn nhân lực sau hợp nhất.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đổi mới tư duy quản trị và phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác quản lý, chuyên môn và cung ứng dịch vụ. Các đơn vị cần chủ động khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, mở rộng dịch vụ sự nghiệp công, tăng cường hợp tác, liên kết và xây dựng lộ trình nâng cao năng lực tự chủ phù hợp với điều kiện thực tế.

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu tại hội nghị

Đáng chú ý, lãnh đạo Sở yêu cầu mỗi đơn vị xây dựng định hướng phát triển có tính đột phá, xác định rõ thế mạnh, sản phẩm chủ lực và thương hiệu riêng, gắn với định hướng phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố.

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các đơn vị nhanh chóng ổn định hoạt động.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh bày tỏ tin tưởng, với nền tảng, truyền thống và kinh nghiệm đã tích lũy, cùng tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, 3 đơn vị sẽ phát huy tốt lợi thế sau hợp nhất, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng.