Ông Bùi Văn Mạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, giữ chức Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 1.12.2026

Từ ngày 1.12.2026, Sở Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao sẽ chính thức được hợp nhất thành Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình.

Theo Thông báo số 581-TB/TU ngày 16.11.2026, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình thảo luận và thống nhất điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Du lịch, giữ chức Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 1.12.2026.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình cũng thống nhất điều động, bổ nhiệm 10 Phó Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 1.12.2026 đối với các ông/bà: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở VHTT; Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở VHTT; Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở VHTT, Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở VHTT; Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở VHTT; Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Du lịch.