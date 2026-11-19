Chiều 19/11, tại cuộc họp thường kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi câu hỏi của VietNamNet liên quan đến buổi làm việc với rapper MCK và định hướng quản lý hoạt động biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số.

Rapper MCK bị "tuýt còi" vì sản phẩm âm nhạc phản cảm.

Trước câu hỏi về giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của nghệ sĩ, đồng thời chủ động phát hiện, ngăn chặn và hạn chế các trường hợp vi phạm tương tự, đại diện Sở cho biết theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, mọi tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa hoặc phát tán trên mạng xã hội.

Do đó, các tổ chức, cá nhân phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, không có cơ chế kiểm duyệt trước khi phát hành như đối với một số loại hình khác.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị nghệ sĩ, người có ảnh hưởng không chỉ chấp hành quy định pháp luật mà còn nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Trong đó, khoản 8 Điều 5 nhấn mạnh trách nhiệm chủ động sáng tạo, lan tỏa những nội dung, sản phẩm có giá trị, góp phần phát triển và gìn giữ văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số.

Xem xét 'khóa sóng', hạn chế hình ảnh nghệ sĩ vi phạm

Đại diện Sở cho biết đơn vị đang triển khai các nhóm giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ, chuyển từ cách tiếp cận bị động sang chủ động phòng ngừa và định hướng.

Trước hết, Sở đẩy mạnh thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền vận động nghệ sĩ, người nổi tiếng lan tỏa nội dung tích cực, trở thành những nhân tố thúc đẩy văn hóa ứng xử lành mạnh trên không gian mạng.

Ca sĩ Jack từng bị Sở VH-TT Hà Nội phạt 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng với lý do "biểu diễn tiết mục trái thuần phong mỹ tục".

Bên cạnh đó, nội dung văn hóa ứng xử trên không gian mạng sẽ tiếp tục được lồng ghép vào các chương trình giáo dục đời sống gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần nâng cao khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin xấu, độc của người dân.

Giải pháp tiếp theo là tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sản phẩm âm nhạc, hành vi biểu diễn có nội dung vi phạm quy định như sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

Tùy tính chất và mức độ vi phạm, ngoài việc xử phạt hành chính theo quy định, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xem xét áp dụng biện pháp "khóa sóng", "hạn chế hình ảnh" trên các phương tiện truyền thông chính thống và tại những sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Đáng chú ý, đại diện Sở nhấn mạnh việc nghệ sĩ xin lỗi hoặc tự gỡ bỏ sản phẩm vi phạm chỉ là trách nhiệm khắc phục hậu quả, không thay thế các hình thức xử lý vi phạm hay biện pháp quản lý nhà nước.

Ảnh, clip: FBNV