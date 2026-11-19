Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 19/11, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói về thực trạng phim ca nhạc, MV khai thác đề tài giang hồ, tội phạm đang phổ biến trên các nền tảng mạng sau sự việc Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo) cùng nhiều nghệ sĩ bị bắt, khởi tố vì tham gia bộ phim ca nhạc Huy Bến xe.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết theo quy định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, mọi tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung cấp hoặc phát tán trên mạng.

Diễn viên Tấn Bo và Hoàng Mèo bị bắt, khởi tố vì tham gia bộ phim ca nhạc Huy Bến xe. . Ảnh: Công an TP.HCM.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số thì phải chịu trách nhiệm với nội dung thông tin mà mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa mà không chịu sự kiểm duyệt nội dung trước khi phát hành thông tin.

Với các sản phẩm phim ca nhạc, MV khai thác đề tài “giang hồ mạng”, tội phạm, bạo lực xuất hiện phổ biến trên các nền tảng xuyên biên giới xuất phát từ mục đích “câu view”, chạy theo thuật toán tương tác và khai thác yếu tố giật gân, mọi tổ chức, cá nhân, trong đó có nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung cung cấp, truyền đưa, lưu trữ trên mạng.

Việc lợi dụng danh nghĩa “sáng tạo nghệ thuật” hay “phim ca nhạc” để lồng ghép các hành vi vi phạm, thậm chí có sự tham gia của các cá nhân, nghệ sĩ vi phạm pháp luật là hành vi vi phạm quy định về an toàn thông tin mạng và trật tự xã hội, cần bị ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện rà soát thông tin dư luận trên không gian mạng hàng ngày. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM, xem xét, xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên không gian mạng, phục vụ công tác xử lý đối tượng vi phạm, đặc biệt những nội dung liên quan đến các vấn đề trên không gian mạng lan truyền nhanh, nội dung có tính chất nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có tác động phức tạp đến tình hình dư luận xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng, bên cạnh chấp hành quy định pháp luật, cần nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, trong đó đặc biệt tại khoản 8 Điều 5, yêu cầu người có sức ảnh hưởng khi tham gia hoạt động trên môi trường số phải tích cực, chủ động sản xuất, sáng tạo, lan tỏa những nội dung, sản phẩm có giá trị; phát triển, gìn giữ văn hoá Việt Nam trên các nền tảng số, góp phần xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới…

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã và đang triển khai thực các nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh việc “phủ xanh” thông tin trên không gian mạng bằng việc vận động nghệ sĩ, người nổi tiếng truyền tải các nội dung tích cực, trở thành những “hạt nhân” lan tỏa văn hóa ứng xử đẹp. Tiếp tục đẩy mạnh, lồng ghép, đưa nội dung “Văn hóa ứng xử trên không gian mạng” vào các chương trình giáo dục đời sống gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giúp người dân tự nâng cao “sức đề kháng”, biết sàng lọc, nhận diện thông tin xấu, độc.

Sở tăng cường rà quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các sản phẩm âm nhạc, hành vi biểu diễn có nội dung vi phạm quy định như sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục…

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, ngoài việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đánh giá, xem xét việc áp dụng biện pháp “khóa sóng”, “hạn chế hình ảnh” trên các phương tiện truyền thông chính thống và các sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Trước đó, vào ngày 13/11, theo kết quả mở rộng điều tra vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng...

Trong đó, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động Huy "Bến xe". Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn. Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo) là 2 trong số các diễn viên tham gia bộ phim.

Tại cơ quan điều tra, Tấn Bo nhận lỗi và bày tỏ sự hối hận. Diễn viên nói: “Vừa qua tôi có tham gia clip cùng Hiệp "Đen", ca sĩ Dương Chấn Huy, Hoàng Mèo… Phim có những cảnh bạo lực, hành động không đúng đắn. Phim có nhóm giang hồ giành giật địa bàn bến xe miền Tây. Lợi dụng MV đó để đánh bóng tên tuổi cho Hiệp "Đen". Tôi cảm thấy rất hối hận. Tôi mong các anh chị em nghệ sĩ hãy giữ gìn bản thân, đừng sa ngã và để hệ lụy xảy ra như tôi”.

Trong khi đó, Hoàng Mèo cho biết: “Hành động tôi làm là sai, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới giới trẻ. Tôi thấy rất hối hận về việc làm của mình. Tôi mong các đồng nghiệp khi nhận dự án hãy kiểm tra thật kỹ xem nội dung có đúng với thỏa thuận và vi phạm pháp luật hay không. Đây là bài học rất lớn với một nghệ sĩ. Kính mong cơ quan chức năng cho tôi cơ hội sửa sai”.