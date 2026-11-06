Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trì làm việc với Đoàn công tác Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội

- Chiều 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với Đoàn công tác Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cùng các doanh nghiệp Việt – Nga do Ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga làm Trưởng đoàn.

Các đại biểu tham dự chương trình làm việc

Tại chương trình, các đại biểu đã xem video clip giới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn; nét văn hóa du lịch đặc sắc, làng du lịch cộng đồng Hữu Liên, Quỳnh Sơn và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình làm việc

Lãnh đạo Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phát biểu tại chương trình làm việc

Trong chương trình, Đoàn công tác Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cùng các doanh nghiệp Việt – Nga và các sở, ngành, doanh nghiệp của tỉnh Lạng Sơn đã tập trung trao đổi, thảo luận sâu về một số nội dung trọng tâm như: Thông tin về các chương trình học bổng toàn phần dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam và định hướng kết nối mạng lưới các trường đại học hàng đầu của Nga (về kỹ thuật, tài chính, công nghệ thông tin) với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, phát triển du lịch và quảng bá các điểm đến; thúc đẩy xuất khẩu nông sản, sản phẩm OCOP sang thị trường Nga; đồng thời trao đổi giải pháp kết nối tuyến vận tải đường sắt quốc tế qua ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trung Quốc - Nga…

Đại diện doanh nghiệp Việt – Nga phát biểu trong chương trình làm việc

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu trong chương trình làm việc

Buổi làm việc đã tạo sự kết nối thiết thực giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn và các doanh nghiệp hai bên. Đây là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề cho các cuộc làm việc cụ thể hơn giữa từng ngành, từng lĩnh vực chuyên môn của hai bên, qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa tỉnh Lạng Sơn và các địa phương, đối tác của Liên bang Nga trong thời gian tới.