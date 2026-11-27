Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở cùng lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Bảo tàng tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các phòng chức năng dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, trọng tâm thảo luận của hai bên là rà soát, trao đổi và đi đến thống nhất các điều khoản trong Dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) và Chính quyền Hạt Botoșani (Romania). Theo đó, khuôn khổ hợp tác dự kiến triển khai trong thời hạn 5 năm với 6 nhóm lĩnh vực trọng tâm: Quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng (văn hóa, lịch sử, sinh thái, cộng đồng, địa chất...) và kết nối doanh nghiệp; quản lý điểm đến bền vững; đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số du lịch; giao lưu văn hóa, nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa; nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư.

Ông Gheorghe Iavorenciuc, Giám đốc Khu phức hợp Bảo tàng Botoșani, đại diện Trung tâm Văn hóa Botoșani, Romani và đoàn công tác tại buổi làm việc.

Hai bên cũng trao đổi cụ thể về cơ chế phối hợp như: Chỉ định cơ quan đầu mối, tăng cường trao đổi đoàn nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia bảo tàng; phối hợp tổ chức các trại sáng tác, triển lãm chuyên đề và quảng bá hình ảnh địa phương tại các sự kiện văn hóa, du lịch của mỗi bên.

Trên cơ sở thống nhất tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang và phía đối tác Hạt Botoșani sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền của hai địa phương xem xét, tiến tới ký kết chính thức Bản ghi nhớ trong thời gian tới.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm, thống nhất tăng cường hợp tác.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Gheorghe Iavorenciuc bày tỏ sự đồng thuận cao với các nội dung đã trao đổi; đồng thời khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các thủ tục cần thiết từ phía Hạt Botoșani để Bản ghi nhớ sớm được ký kết và đi vào thực tiễn, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác bền vững giữa hai địa phương.