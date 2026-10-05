Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố các quyết định điều, động bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc sở. Theo đó, ông Nông Đức Kiên, Giám đốc Bảo tàng tỉnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn và Xúc tiến Du lịch tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Trưởng Phòng Du lịch và Di sản được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bảo tàng tỉnh. Bà Nguyễn Thị Lương Linh, chuyên viên Văn phòng giữ chức vụ Phó Chánh Văn Phòng Sở VHTT&DL.

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho lãnh đạo Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và Xúc tiến Du lịch tỉnh

Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho lãnh đạo Bảo tàng tỉnh

Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho lãnh đạo Văn phòng sở

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc Sở VHTT&DL đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy kết quả công việc làm thước đo.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Đồng chí Giám đốc Sở VHTT&DL nhấn mạnh, trên cương vị mới, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này cần nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp, tập trung hoàn thành các mục tiêu trọng tâm trong 3 tháng cuối năm; góp phần vào thành công chung trong thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Lãnh đạo Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn và Xúc tiến Du lịch tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo sở, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Các đồng chí lãnh đạo Sở VHTT&DL tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm