Sở Tư pháp và Viettel Cao Bằng ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Trung tá Đào Duy Thái, Giám đốc Viettel Cao Bằng; đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của hai đơn vị.

Sở Tư pháp tỉnh và Viettel Cao Bằng ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất phối hợp tư vấn lộ trình chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, số hóa hồ sơ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, triển khai các nền tảng, ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành và nghiệp vụ tư pháp; tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình triển khai...

Ngay sau ký kết, hai bên thống nhất triển khai nền tảng điều hành công việc Viettel Tammi tại Sở Tư pháp và 100% đơn vị trực thuộc. Dự kiến, việc thiết lập tài khoản, các nhóm công việc và hướng dẫn người dùng hoàn thành trước ngày 31/10/2026. Từ ngày 1/11, các nhóm trao đổi công việc, chỉ đạo, điều hành chuyển sang sử dụng nền tảng Tammi theo thỏa thuận; các hệ thống nghiệp vụ và quản lý văn bản tiếp tục vận hành theo quy định.

Việc ký kết tạo cơ sở để hai bên phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành tư pháp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.