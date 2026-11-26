Toàn cảnh buổi hội đàm giữa Đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và Đoàn đại biểu Cục Tư pháp châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Cục Tư pháp châu Văn Sơn tại tỉnh Tuyên Quang (từ ngày 25 đến 27/11/2026), nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận thiết lập cơ chế hợp tác tư pháp được hai bên ký kết từ ngày 24/12/2025.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Khánh Lâm nhấn mạnh: Tiếp nối thành công của các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong tháng 11/2026, kết quả Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc tại Côn Minh, cùng việc chính thức khai trương hai tuyến vận tải trực tiếp xuyên biên giới Côn Minh - Tuyên Quang và Văn Sơn - Hà Giang, nhu cầu kết nối thông tin pháp lý và hỗ trợ giao thương giữa hai địa phương ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, hợp tác tư pháp giữ vai trò cầu nối quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Lãnh đạo phường Nông Tiến giới thiệu quy trình tiếp nhận, thẩm định và giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ với Đoàn đại biểu Cục Tư pháp châu Văn Sơn.

Đánh giá kết quả gần một năm triển khai Thỏa thuận hợp tác, trong năm 2026, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tập trung nguồn lực hướng mạnh về 17 xã biên giới với nhiều kết quả nổi bật: Phổ biến, giáo dục pháp luật: Phối hợp tổ chức 1.667 buổi tuyên truyền tại các xã biên giới, thu hút 186.306 lượt người tham dự; biên dịch các sản phẩm truyền thông sang 5 thứ tiếng (Việt, Tày, Dao, Cao Lan, Mông) giúp đồng bào vùng biên dễ tiếp cận và chấp hành pháp luật. Hòa giải ở cơ sở: Duy trì 251 tổ hòa giải với 1.525 hòa giải viên tại các xã biên giới; tiếp nhận 173 vụ việc và hòa giải thành 153 vụ (đạt tỷ lệ 88,44%). Hộ tịch, công chứng và trợ giúp pháp lý: Giải quyết kịp thời 50 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài giữa công dân Việt Nam và Trung Quốc tại 16/17 xã biên giới; chứng thực 1.004 bản dịch giấy tờ tiếng Trung - Việt; thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng 120 vụ việc và tổ chức 13 đợt truyền thông pháp luật cho cư dân biên giới.

Đoàn đại biểu Cục Tư pháp châu Văn Sơn tìm hiểu thực tế việc niêm yết công khai thủ tục và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nông Tiến.

Để đưa quan hệ phối hợp đi vào chiều sâu, hai bên thống nhất duy trì cơ chế hội đàm định kỳ hằng năm luân phiên tại Tuyên Quang và châu Văn Sơn. Trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm: Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật chung tại khu vực cửa khẩu vào quý II/2027 (do Cục Tư pháp châu Văn Sơn chủ trì); thúc đẩy Đề án thí điểm mô hình hỗ trợ pháp lý, giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại giữa cư dân và doanh nghiệp vùng biên; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài, công chứng, giám định tư pháp và thực hiện hiệu quả quy định về trợ giúp pháp lý theo Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh chương trình hội đàm, đoàn công tác Cục Tư pháp châu Văn Sơn đã có chuỗi hoạt động khảo sát thực tế tại cơ sở. Đoàn đã tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư tại Công ty Luật TNHH Vũ Kiên (phường Minh Xuân) - đơn vị hiện có 7 luật sư và 3 luật sư tập sự, đã thực hiện 114 vụ việc tố tụng, tư vấn và trợ giúp pháp lý trong năm 2026. Tại buổi làm việc, đại diện công ty đã đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hành nghề giữa các tổ chức hành nghề luật sư của Tuyên Quang và châu Văn Sơn.

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ và nhân dân địa phương trong chương trình khảo sát mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở ở xã Tân Trào.

Trong ngày 26/11, đoàn tiếp tục khảo sát thực tế quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nông Tiến và tìm hiểu mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở ở xã Tân Trào.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Cục Tư pháp châu Văn Sơn không chỉ củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa cơ quan tư pháp hai địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.