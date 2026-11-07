Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của bà Chen Uyển Nhi

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của bà CHEN UYỂN NHI; sinh ngày: 31/12/2017; Nơi sinh: tỉnh Khánh Hòa; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Số định danh cá nhân: 056317009144; Nơi thường trú: Số 51 Tạ Xuân Thu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trường hợp cơ quan Công an, cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thuế tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phát hiện thấy người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam và khoản 2 Điều 22 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP thì phải kịp thời thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

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