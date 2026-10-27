Sở Tư pháp tỉnh An Giang phổ biến, giáo dục pháp luật:Hành vi lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch nước ngoài

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang trả lời: Theo khoản 11 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình là kết hôn giả tạo.

Như vậy, thỏa thuận giữa chị Lam và anh Khanh là hành vi vi phạm pháp luật, bị coi là kết hôn giả tạo.

Hành vi kết hôn giả tạo là hành vi bị nghiêm cấm theo điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Bên cạnh đó, điểm d khoản 2 Điều 62 Nghị định số 109/2026/NĐ-CP ngày 1/4/2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, hành vi lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.