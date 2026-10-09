Sở Tư pháp tập huấn công tác giải quyết bồi thường nhà nước cho hơn 200 đại biểu

Ngày 9-10, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bồi thường nhà nước. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo và công chức các sở, ngành, cơ quan thuộc tỉnh; đại diện Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và khu vực, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh và khu vực, Công an tỉnh và cấp xã, Thuế tỉnh và khu vực, Thi hành án Dân sự tỉnh, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những điểm mới cơ bản về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, gồm các nội dung như: Nguyên tắc bồi thường của Nhà nước, phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, cơ quan giải quyết bồi thường, trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo viên cũng phổ biến kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý nhà nước, giải quyết bồi thường nhà nước, tập trung vào các vấn đề: Cách thức giải quyết đối với một văn bản yêu cầu bồi thường; một số vấn đề về quyền yêu cầu bồi thường và quyền được bồi thường (cách thức yêu cầu bồi thường và giải quyết yêu cầu bồi thường); trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; thiệt hại và xác định thiệt hại được bồi thường; kinh phí bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Các đại biểu cũng được phổ biến về trách nhiệm thu hồi tiền hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác, nghỉ hưu, nghỉ việc, đã chết, việc xem xét trách nhiệm hoàn trả sau khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đặc biệt lưu ý đến những lỗi thường gặp trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Bên cạnh việc truyền đạt các quy định pháp luật, báo cáo viên đã lồng ghép những tình huống cụ thể xảy ra trong thực tiễn để minh họa, hướng dẫn cách thức áp dụng pháp luật giải quyết đúng quy định...