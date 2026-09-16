Sở Tư pháp Quảng Trị tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Công tác chỉ đạo, điều hành trong toàn ngành tiếp tục được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Tư pháp, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu điện tử góp phần quản lý dữ liệu tập trung, giảm khâu tổng hợp thủ công, nâng cao tính chính xác, kịp thời của thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành.

100% hồ sơ TTHC được số hóa

Trong kỳ, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị thực hiện số hóa 100% hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, bảo đảm dữ liệu được đồng bộ, thuận lợi cho khai thác và sử dụng.

Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt kết quả tích cực với 206 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có 199 hồ sơ trực tuyến. Đáng chú ý, 205 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Hiện Sở Tư pháp có 200 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, gồm 136 thủ tục cấp tỉnh và 64 thủ tục cấp xã. Trong đó, 134/134 thủ tục đủ điều kiện tại cấp tỉnh và 63/63 thủ tục đủ điều kiện tại cấp xã đã được xây dựng dịch vụ công trực tuyến, đạt 100%.

Các TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc lựa chọn nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và nhận kết quả theo quy định.

Gắn với số hóa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Sở Tư pháp đã rà soát toàn bộ 200 TTHC, kiến nghị đơn giản hóa 10 thủ tục, gồm 2 thủ tục cấp tỉnh và 8 thủ tục cấp xã.

Trên cơ sở phương án đơn giản hóa được phê duyệt, Sở đã tham mưu công bố Danh mục TTHC được sửa đổi và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong các lĩnh vực hộ tịch, hòa giải ở cơ sở và tư vấn pháp luật.

Làm giàu dữ liệu tư pháp điện tử

Cùng với cải cách TTHC, công tác xây dựng, cập nhật và khai thác các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được Sở Tư pháp chú trọng.

Trong quý III/2026, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan đã cập nhật 106 vi bằng, 128 thông tin ngăn chặn vào cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. UBND cấp xã cập nhật 4.624 thông tin giao dịch chứng thực; các tổ chức hành nghề công chứng cập nhật 17.922 thông tin giao dịch công chứng.

Trong lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính và trợ giúp pháp lý, 147 vụ việc được cập nhật vào phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính và 176 vụ việc được cập nhật vào Hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý.

Việc cập nhật thường xuyên góp phần bổ sung, làm giàu dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý, tra cứu và khai thác thông tin trong hoạt động tư pháp.

Đối với dữ liệu hộ tịch, các địa phương đã hoàn thành rà soát 12.733 dữ liệu đăng ký kết hôn. Đến ngày 6/9/2026, đã rà soát 234.183/272.322 dữ liệu đăng ký khai sinh cần rà soát, đạt 85,99%. Kết quả này góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu hộ tịch điện tử, phục vụ kết nối, khai thác và đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu số, Sở Tư pháp còn chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Sở đã tham mưu tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh kỳ II năm 2026, trong đó tập trung trang bị kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo và hướng dẫn kỹ năng ứng dụng các công cụ AI trong công tác chuyên môn cho 150 người.

Sở cũng tổ chức tập huấn về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh mạng và triển khai các khóa học trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và ý thức bảo đảm an toàn thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được triển khai đồng bộ. 100% máy tính của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được kết nối mạng, cài đặt phần mềm giám sát an toàn thông tin, phòng chống mã độc tập trung và phần mềm diệt virus có bản quyền, trừ các máy tính phục vụ soạn thảo văn bản thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

Sở Tư pháp cũng tổ chức rà soát, gỡ bỏ mã độc trên máy tính. Kết quả, 100% máy vi tính của Sở không có mã độc theo Danh mục được yêu cầu kiểm tra.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách TTHC; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tăng cường số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; xây dựng, cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành.

Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.