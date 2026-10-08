Sở Tư pháp kiểm tra công tác tư pháp tại xã Hạ Lang

Từ ngày 1/7/2025 - 15/9/2026, xã Hạ Lang tiếp nhận 1.476 hồ sơ hộ tịch; các thủ tục được thực hiện trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân; tiếp tục thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông về khai sinh và khai tử, trong đó, nhóm khai sinh tiếp nhận 82 hồ sơ, đã giải quyết 80 hồ sơ, nhóm khai tử tiếp nhận và giải quyết 98/98 hồ sơ.

Giám đốc Sở Tư pháp Đoàn Trọng Hùng phát biểu tại buổi làm việc với xã Hạ Lang.

Toàn xã số hóa 10.662/10.662 dữ liệu hộ tịch, đạt 100%, trong đó, 96,3% dữ liệu được chuyển, đưa vào khai thác, sử dụng; thực hiện 7.046 việc chứng thực bản sao từ bản chính; 535 việc chứng thực chữ ký và 298 giao dịch chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất; tổ chức 30 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 2.570 lượt người tham gia; 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 832 lượt người tham gia; trong kỳ tiếp nhận 7 vụ việc, hòa giải thành 2 vụ.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính được triển khai theo quy định; qua tự kiểm tra không có quyết định xử lý vi phạm hành chính sai sót cần đính chính, sửa đổi hoặc hủy bỏ.

Giám đốc Sở Tư pháp Đoàn Trọng Hùng đề nghị xã Hạ Lang nghiên cứu thực hiện phân quyền, ủy quyền phù hợp; tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng và quản lý hồ sơ chặt chẽ. Tiếp tục rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đối chiếu các nhóm lỗi thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính để hạn chế sai sót. Quan tâm bố trí kinh phí, đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.