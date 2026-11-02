Sở Tư pháp Khánh Hòa phổ biến các quy định mới về trợ giúp pháp lý

Ngày 2-11, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 11-2026. Tham dự có lãnh đạo sở, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc sở.

Tại buổi sinh hoạt, đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Khánh Hòa báo cáo các nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, ngày 23-4-2026. Luật gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung 20 điều và bãi bỏ 2 điều của Luật TGPL năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Cụ thể, nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan như: Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Phòng, chống mua bán người. Luật cũng quy định về tăng cường phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng; đồng thời quy định mới về thành lập chi nhánh TGPL theo hướng mở, linh hoạt khi căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu TGPL tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập chi nhánh.

Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp tham dự buổi sinh hoạt.

Ngoài ra, luật cũng quy định việc tăng cường trách nhiệm của UBND cấp xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hoạt động TGPL. Đáng chú ý, luật quy định mới về tiêu chuẩn và cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm trợ giúp viên pháp lý; cấp thẻ và thu hồi thẻ cộng tác viên TGPL; việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số trong TGPL...

Thông qua buổi sinh hoạt nhằm giúp đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc sở nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật mới, phục vụ tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực được phân công, đồng thời góp phần tích cực trong việc đưa các quy định của pháp luật mới được ban hành vào cuộc sống.