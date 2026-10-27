Sở Tư pháp An Giang phổ biến, giáo dục pháp luật:Quy định về hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang trả lời: Hành vi thường xuyên không cho bà Bảy ăn đúng bữa, bắt bà nhịn đói, lớn tiếng, có lời nói khiếm nhã của chị Linh là vi phạm “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) như sau:

“1. Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;

b) Đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo.”

Ngoài ra, chị Linh còn bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 37 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.