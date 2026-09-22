Sở trường hát, múa của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Sau hành trình ý nghĩa kéo dài bốn ngày ở Tuyên Quang, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại Hải Phòng - nơi diễn ra đêm Chung khảo toàn quốc.

Trở lại nhà chung, các cô gái được sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau hành trình ở Tuyên Quang, đồng thời tiếp tục tập luyện cho đêm thi quan trọng.

Chiều 22/9, thí sinh tập hát, múa cho tiết mục đồng diễn. Hơn 50 cô gái được xếp đội hình theo sở trường. Các thí sinh có thế mạnh về giọng hát được tạo điều kiện để khoe giọng. Dàn thí sinh có sở trường vũ đạo cũng được sắp xếp đội hình phù hợp. Thí sinh tập luyện ca khúc Nhân ái Việt Nam - ghi lại hành trình thiện nguyện của các thí sinh ở Lai Châu vào cuối tháng 8.

Trước đó, trong buổi nghe giọng và lựa chọn người hát tại Hà Nội, thí sinh Nguyễn Thị Thảo đến từ Nghệ An được giảng viên thanh nhạc nhận xét có chất giọng ấm áp, phù hợp với ca khúc. Theo Nguyễn Thị Thảo, đảm nhận phần hát là niềm vui, đồng thời cũng là thử thách bởi khi còn ở trường, cô chủ yếu tham gia các tiết mục múa. Lần đầu nghe ca khúc, Thảo cảm thấy bài hát khá khó. Nhờ được thầy hướng dẫn từng câu, cô dần tiếp cận và xử lý bài hát tốt hơn.

Với các thí sinh, điều đáng quý còn nằm ở nội dung ca khúc. Họ cảm nhận được năng lượng và nguồn cảm hứng để thể hiện. Bài hát mang ý nghĩa với cả người biểu diễn lẫn người nghe, đồng thời gợi lại hành trình mà các thí sinh cùng nhau trải qua.

Các thí sinh được hướng dẫn từng động tác múa mềm mại và chất chứa cảm xúc.

Thí sinh Tống Khánh Ly cho biết cô tham gia đội văn nghệ từ khi thời tiểu học, từng tham gia biểu diễn tại các chương trình của phường. Sau này Khánh Ly tiếp tục sinh hoạt trong câu lạc bộ nhảy, múa ở phổ thông. Việc được giáo viên nhìn nhận khả năng và lựa chọn vào tiết mục khiến cô biết ơn, đồng thời cảm thấy những năm tháng tập luyện của mình có ý nghĩa. Theo Khánh Ly, các động tác trong bài đòi hỏi sự dẻo dai cao.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trong buổi tập luyện chiều 22/9.

Đinh Diệu Anh có cơ hội làm quen với múa từ thời mầm non, khi được các cô giáo đưa đi thi "Bé khỏe, bé đẹp”. Lên cấp hai, Diệu Anh dành nhiều thời gian cho học tập nên tạm ngừng các hoạt động văn nghệ. Thời phổ thông, Diệu Anh tham gia câu lạc bộ nhảy của trường, tìm lại niềm yêu thích biểu diễn. Đam mê nhạc Hàn Quốc, cô thường xuyên tự học nhảy và duy trì hoạt động này khi lên đại học. Tuy nhiên, phần lớn những bài tập trước đây của Diệu Anh gắn với âm nhạc sôi động, động tác mạnh mẽ. Tham gia Hoa hậu Việt Nam, Diệu Anh có cơ hội tập múa nhiều hơn và làm quen với cách biểu đạt khác.

“Hiện tại, tôi được múa theo một giai điệu, một bài hát rất ý nghĩa, giàu cảm xúc và lắng đọng. Tôi phải xử lý theo một cách khác. Đó là trải nghiệm rất thú vị”, Diệu Anh chia sẻ.

Cận nhan sắc tự nhiên các thí sinh trong buổi tập. Các cô gái đều bày tỏ sự hào hứng, thích thú khi thử sức với các bộ môn nghệ thuật khác nhau.

Thí sinh 19 tuổi Gouband Lisa đảm nhận phần hát trong tiết mục đồng diễn.

Các cô gái có hành trình đáng nhớ ở Hải Phòng, vừa tập luyện, vừa khám phá văn hóa, chuẩn bị cho đêm Chung khảo toàn quốc.