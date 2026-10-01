Sổ tiết kiệm đứng tên con, cha mẹ có được quyền rút?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Sổ tiết kiệm đứng tên con được xác định là khoản tiền gửi của người con. Cha mẹ có được thực hiện giao dịch rút tiền hay không phụ thuộc vào độ tuổi của con, tư cách đại diện và việc ai đang quản lý khoản tài sản này.

Theo Điều 3 Thông tư 48/2018/TT-NHNN, công dân Việt Nam chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật. Trong khi đó, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, nếu không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng được trực tiếp thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm.

Quy định về tài sản của con cũng cần được lưu ý. Theo Luật Hôn nhân và gia đình, con có quyền có tài sản riêng. Đối với con dưới 15 tuổi, tài sản riêng về nguyên tắc do cha mẹ quản lý. Khi cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, họ có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con; nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Như vậy, nếu sổ tiết kiệm đứng tên con dưới 15 tuổi và cha mẹ là người đại diện theo pháp luật, cha mẹ có thể thực hiện giao dịch theo quy định của ngân hàng, nhưng việc sử dụng, định đoạt khoản tiền phải vì lợi ích của người con, chứ không có nghĩa cha mẹ được toàn quyền sử dụng tiền cho mục đích riêng.

Đối với con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, pháp luật cho phép con tự quản lý tài sản riêng và có quyền định đoạt tài sản riêng trong các trường hợp thông thường. Vì vậy, cha mẹ không mặc nhiên có quyền tự rút khoản tiền gửi chỉ vì mình là cha hoặc mẹ của người đứng tên sổ.

Khi thực hiện giao dịch thực tế, ngân hàng sẽ kiểm tra giấy tờ của người gửi tiền, người đại diện theo pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện theo quy định. Do đó, gia đình nên liên hệ trực tiếp ngân hàng nơi mở sổ để được hướng dẫn hồ sơ phù hợp với độ tuổi của con và hình thức mở tiền gửi.