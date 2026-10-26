Số tiền để MU bổ nhiệm Emery

Emery là ứng cử viên ngồi ghế nóng MU.

Tương lai của Carrick tại Old Trafford trở nên bất ổn sau thất bại 0-3 trước Bournemouth hôm 25/10. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU đã sớm tổ chức cuộc họp khẩn và nội bộ đội bóng xuất hiện kỳ vọng rằng nhà cầm quân này sẽ bị sa thải trong những ngày tới.

Nhiều cái tên lập tức được đưa vào danh sách thay thế, trong đó có Eddie Howe và Julian Nagelsmann. Cả Antonio Conte cũng được nhắc đến, nhưng chiến lược gia người Italy bác bỏ những đồn đoán bằng việc tuyên bố các thông tin liên quan là "không có căn cứ".

Thậm chí Emery cũng lọt vào tầm ngắm MU. Nhà cầm quân 54 tuổi gây ấn tượng khi giúp Aston Villa vô địch Europa League và giành vé dự Champions League mùa trước. Ông được Jamie Carragher đánh giá là một trong những HLV hay nhất Premier League hiện nay.

Tuy nhiên, để đưa Emery rời Villa Park, MU phải bỏ ra khoản phí đền bù lên tới 20 triệu bảng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn hợp đồng với Aston Villa đến năm 2029 sau khi ký thỏa thuận có thời hạn 5 năm vào năm 2024. Bất chấp những tin đồn, ông được cho là vẫn cam kết với đội bóng chủ quản.

Carragher cho rằng Emery phù hợp với MU bởi khả năng quản lý toàn diện, không chỉ giới hạn trong công tác huấn luyện. Theo cựu tuyển thủ Anh, Emery có thể đảm nhận vai trò rộng hơn tại Old Trafford, tương tự cách Sir Alex Ferguson từng xây dựng quyền lực ở đội bóng.

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.