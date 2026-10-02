Số tiền cát-sê đầu đời khiến Trấn Thành vừa chạy xe vừa khóc

Trong cuộc trò chuyện tại chương trình wONEder mới đây, Trấn Thành chia sẻ về thời điểm mới nổi tiếng và khoản cát-sê đầu tiên khiến anh nhớ mãi.

Nam nghệ sĩ cho biết khoảng 20 năm trước, khi mới được biết đến, mức giá anh đưa ra cho một show diễn ở tỉnh là 1,5 triệu đồng. Theo Trấn Thành, thời điểm đó đây đã là một khoản đáng kể, khi mà nhiều người chỉ có thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng.

Trấn Thành chia sẻ trong chương trình “wONEder”.

“Thực ra tôi báo giá rất bèo so với các đồng nghiệp xung quanh. Người ta báo giá cao hơn tôi rất nhiều. Tôi báo giá 1 triệu rưỡi một show đi tỉnh”, Trấn Thành kể.

Điều khiến anh bất ngờ là sau đó một nhãn hàng đặt liên tiếp 10 show ở các tỉnh. Với mức 1,5 triệu đồng mỗi chương trình, tổng giá trị hợp đồng lên tới 15 triệu đồng.

Theo lời Trấn Thành, đây là lần đầu tiên anh nhận được một khoản tiền lớn như vậy từ công việc nghệ thuật. Nhãn hàng ứng trước một nửa, tương đương 7,5 triệu đồng, phần còn lại được thanh toán sau khi anh hoàn thành đủ 10 show.

Nam nghệ sĩ nhớ lại: “Tôi cầm 7 triệu rưỡi trong tay mà rưng rưng nước mắt. Tôi vừa cầm 7 triệu rưỡi chạy xe mà nước mắt cứ chảy ra”.

Khi ấy anh cảm thấy biết ơn vì nghề đã giúp mình có tiền để trang trải và lo cho gia đình. Khoản tiền đầu tiên cũng nhanh chóng được Trấn Thành dùng để thực hiện một sở thích đã có từ nhỏ.

Trấn Thành có niềm đam mê đặc biệt với nước hoa. Anh kể rằng ngay sau khi nhận tiền ứng trước, trên đường chạy xe về, vừa ra khỏi một con hẻm, anh nhìn thấy cửa hàng nước hoa nên lập tức ghé vào. Sau khi thử nhiều mùi, anh quyết định mua một chai Chanel giá hơn 2 triệu đồng. Điều đáng nói là lúc đó anh mới chỉ cầm 7,5 triệu đồng trong tay.

“Đúng là cái máu nghệ sĩ của tôi. Tôi mê nước hoa khủng khiếp, mê cái gì là phải làm cái đó cho bằng được”, anh chia sẻ.

Hiện Trấn Thành thuộc nhóm nghệ sĩ có mức thù lao cao trên thị trường, nhưng anh chưa công khai một mức cát-xê cố định. Nguồn thu của Trấn Thành hiện đến từ nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí, gồm dẫn chương trình, sự kiện, quảng cáo và các dự án điện ảnh.

Trấn Thành hiện thuộc nhóm nghệ sĩ có mức thù lao cao trên thị trường.

Trong đó, mức thù lao của anh tại Rap Việt từng được truyền thông đề cập ở mức khoảng 450 triệu đồng cho mỗi tập. Còn với các chương trình khác, mức cát-sê cụ thể không được công bố.

Trấn Thành sinh năm 1987 tại TP.HCM, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006.

Từ một MC, Trấn Thành mở rộng hoạt động sang diễn xuất, hài kịch và điện ảnh. Năm 2021, anh làm đạo diễn bộ phim đầu tay - Bố già và thành công vang dội về doanh thu. Sau đó, Trấn Thành lần lượt thực hiện Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024) và Bộ tứ báo thủ (2025), đều đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Tết 2026, Trấn Thành trở lại với Thỏ ơi trong vai trò đạo diễn và diễn viên. Phim ra rạp ngày 17/2 và đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Tháng 8/2026, Trấn Thành tiếp tục khởi động dự án điện ảnh Em, dự kiến ra mắt dịp Tết 2027. Đây là bộ phim mới nhất do anh công bố và đang trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Hàn Quốc Kal: Thanh kiếm của Godumakhan, hợp tác cùng Park Bo Gum và Joo Won.