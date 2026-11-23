Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, dẫn chương trình đến sản xuất phim. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam nghệ sĩ còn được nhiều đồng nghiệp yêu mến bởi tính cách hài hước, thân thiện và cách ứng xử gần gũi trong công việc lẫn cuộc sống.

Mới đây, khoảnh khắc hậu trường của Trấn Thành khi tham gia một chương trình thực tế nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo đó, trong ngày ghi hình cuối cùng, nhiều diễn viên đã chuẩn bị quà để dành tặng những đồng nghiệp cùng đồng hành trong suốt hành trình vừa qua. Đây được xem như món quà kỷ niệm trước khi mọi người nói lời chia tay, khép lại khoảng thời gian làm việc chung.

Trấn Thành chuyển 10 triệu cho từng đồng nghiệp làm quà chia tay. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Light On TV)

Tuy nhiên, Trấn Thành lại rơi vào tình huống chưa kịp chuẩn bị quà cho các đồng nghiệp vì lịch trình công việc bận rộn. Thay vì để bản thân thiếu sót trong dịp đặc biệt này, nam nghệ sĩ quyết định sử dụng một cách thức khác để gửi gắm tình cảm. Cụ thể, Trấn Thành lựa chọn chuyển khoản trực tiếp cho từng người như một món quà chia tay sau chương trình.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, nam nghệ sĩ đã chuyển cho mỗi đồng nghiệp 10 triệu đồng. Những người nhận được món quà đặc biệt này gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang A.P, Quang Trung và Lê Nhân. Tổng số tiền Trấn Thành dành tặng các đồng nghiệp là 70 triệu đồng.

Hành động bất ngờ của Trấn Thành khiến không khí hậu trường trở nên sôi động và náo nhiệt hơn. Các nghệ sĩ không giấu được sự vui vẻ, hào hứng khi nhận món quà từ người đồng nghiệp thân thiết. Mọi người cũng dành lời cảm ơn đến Trấn Thành trước cách chia tay vừa thiết thực vừa hài hước của nam nghệ sĩ.

Đáng chú ý, thay vì lựa chọn những món quà lưu niệm thông thường, Trấn Thành lại dùng tiền mặt chuyển khoản để tạo nên một kỷ niệm khó quên. Khoảnh khắc này nhanh chóng được khán giả chú ý bởi sự hào phóng và cách thể hiện tình cảm khá đặc biệt của nam nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng điều đáng quý không chỉ nằm ở giá trị món quà mà còn ở sự quan tâm Trấn Thành dành cho những người đã cùng mình làm việc trong suốt chương trình.

Trước khi chính thức nói lời tạm biệt, các nghệ sĩ đã có dịp lưu giữ thêm những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Hành trình ghi hình khép lại nhưng những kỷ niệm và tình cảm giữa các thành viên vẫn là điều được nhiều người trân trọng. Dưới những hình ảnh hậu trường, khán giả cũng bày tỏ sự thích thú trước cách Trấn Thành chia tay đồng nghiệp, đồng thời dành lời khen cho sự hào phóng và tinh thần gắn kết của nam nghệ sĩ.

Khoảnh khắc hậu trường vui vẻ của Trấn Thành bên các đồng nghiệp thân thiết. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Light On TV)

Không chỉ trong chương trình lần này, Trấn Thành vốn được biết đến là người có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Thông qua các chương trình truyền hình, sự kiện và những lần gặp gỡ ngoài đời, Trấn Thành cho thấy khả năng kết nối với nhiều thế hệ nghệ sĩ, tạo nên bầu không khí thoải mái mỗi khi làm việc chung.

Một trong những điểm khiến Trấn Thành được chú ý là tính cách hoạt ngôn, hài hước và khả năng khuấy động không khí. Nam nghệ sĩ thường xuyên có những màn tung hứng, trêu chọc đồng nghiệp nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng. Trong các chương trình thực tế, anh cũng không ngại thể hiện cảm xúc, tạo ra những tình huống bất ngờ và mang đến tiếng cười cho những người xung quanh.

Trấn Thành được nhiều khán giả yêu thích vì tính cách hài hước, duyên dáng.

Bên cạnh sự hài hước, Trấn Thành còn nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến đồng nghiệp thông qua những hành động cụ thể. Nam nghệ sĩ thường dành lời động viên, chia sẻ kinh nghiệm và thể hiện sự ủng hộ với những người làm việc cùng mình. Chính sự cởi mở này giúp anh xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết trong giới giải trí.

Khoảnh khắc chuyển khoản tặng tiền trong ngày quay cuối vì thế cũng phần nào cho thấy cách Trấn Thành thể hiện tình cảm với những người đồng hành. Dù món quà có hình thức khá bất ngờ, điều khiến khán giả chú ý vẫn là không khí vui vẻ và sự gắn kết giữa các nghệ sĩ trước khi khép lại hành trình làm việc chung.

Trấn Thành được nhận xét là hòa đồng, dễ gần.