Số tiền 28 tỷ đồng của HLV Park Hang Seo gây xôn xao ở Thái Lan

Theo tiết lộ từ trang Buaksib của Thái Lan, HLV Park Hang Seo ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Kanchanaburi Power FC. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là nhận mức lương khoảng 1,5 triệu baht mỗi tháng. Nếu con số này chính xác, tổng giá trị hợp đồng sẽ vào khoảng 36 triệu baht, tương đương gần 28 tỷ đồng.

Đây là thông tin gây bất ngờ lớn với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Bởi Kanchanaburi Power FC hiện chỉ thi đấu tại Thai League 2, tức giải hạng Nhì của bóng đá Thái Lan.

HLV Park Hang Seo trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Thái Lan khi xuất hiện thông tin có thể nhận lên tới gần 28 tỷ đồng trong thời gian dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power FC. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Theo nguồn tin từ xứ Chùa vàng, mức lương phổ biến của các HLV ở Thai League 2 thường chỉ dao động từ 300.000 đến 500.000 baht mỗi tháng. Ngay cả tại Thai League 1, không nhiều nhà cầm quân được hưởng mức đãi ngộ vượt mốc 1 triệu baht/tháng.

Chính vì thế, nếu thông tin từ Buaksib là chính xác, HLV Park Hang Seo đang thuộc nhóm những HLV nhận lương cao nhất bóng đá Thái Lan hiện nay.

Điều đáng nói là cách đây không lâu, HLV Park Hang Seo từng thừa nhận ông không có ý định trở lại công tác huấn luyện sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Trong suốt ba năm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận được nhiều lời mời từ các CLB và đội tuyển trong khu vực nhưng đều từ chối.

Bản thân HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ với truyền thông Thái Lan rằng ông từng quyết định sẽ không tiếp tục sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên, sự chân thành từ ban lãnh đạo Kanchanaburi Power FC đã khiến ông thay đổi suy nghĩ.

Ngoài yếu tố tình cảm và tham vọng phát triển đội bóng, mức đãi ngộ được báo chí Thái Lan tiết lộ rõ ràng là một con số rất đáng chú ý. Đây được xem là sự đầu tư mạnh mẽ của Kanchanaburi Power FC trong mục tiêu sớm giành quyền thăng hạng Thai League 1.

Tất nhiên, cần nhấn mạnh rằng mức lương và tổng giá trị hợp đồng kể trên hiện mới chỉ là thông tin do truyền thông Thái Lan đăng tải. Phía Kanchanaburi Power FC cũng như HLV Park Hang Seo chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Dù vậy, việc một CLB ở Thai League 2 được cho là sẵn sàng chi gần 28 tỷ đồng cho HLV Park Hang Seo cũng cho thấy sức hút đặc biệt của chiến lược gia từng tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đang dần tìm lại niềm vui bên đường pitch. Nếu những con số mà truyền thông Thái Lan tiết lộ là sự thật, đây chắc chắn là một trong những hợp đồng đáng chú ý nhất của bóng đá Đông Nam Á trong năm 2026.