Số tiền 242 tỷ của Hồng Đào trước khi bị NSƯT Hữu Châu công khai đòi nợ

Mối quan hệ thân thiết giữa Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu từ lâu nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, màn tương tác hài hước giữa hai nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi NSƯT Hữu Châu bất ngờ công khai “đòi nợ” Hồng Đào số tiền 500 triệu đồng trên mạng xã hội.

Gọi đồng nghiệp bằng tên nhân vật bà Mũi trong Lên Hương, NSƯT Hữu Châu viết: “Nè bà Mũi! Bà chưa trả tôi 500 triệu nghe bà Mũi. Tôi đi la làng khắp các rạp trên toàn quốc mấy ngày thứ bảy, chủ nhật này à. Định quỵt hay gì?”. Cách nam nghệ sĩ nhắc đến khoản tiền lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả, đặc biệt trong bối cảnh Hồng Đào và Hữu Châu đang cùng xuất hiện trong dự án điện ảnh Lên Hương.

Hồng Đào bất ngờ bị NSƯT Hữu Châu công khai đòi nợ số tiền lớn.

Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là tình huống được xây dựng xoay quanh nhân vật của NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào trong Lên Hương. Màn “đòi nợ” không phải câu chuyện tiền bạc ngoài đời mà mang màu sắc hài hước, đồng thời góp phần tạo sự chú ý cho bộ phim đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Đáng chú ý, trước khi bị đồng nghiệp réo tên đòi 500 triệu đồng, Hồng Đào đang trải qua giai đoạn khá rực rỡ trên màn ảnh rộng. Chỉ trong hơn một năm trở lại đây, những dự án có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ đã mang về tổng doanh thu hơn 242 tỷ đồng, góp thêm vào gia tài phòng vé đáng nể của một diễn viên đã bước sang tuổi ngoài 60.

Cụ thể, hồi cuối tháng 7/2025, Hồng Đào góp mặt trong Mang Mẹ Đi Bỏ. Bộ phim nhận được nhiều tình cảm từ khán giả và đạt doanh thu hơn 171 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những cột mốc đáng chú ý của Hồng Đào trên hành trình hoạt động điện ảnh trong những năm gần đây.

Hồng Đào trong Mang Mẹ Đi Bỏ.

Sau hơn một năm, nữ nghệ sĩ tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Lên Hương vừa ra mắt mới đây. Bộ phim hiện vẫn đang khởi chiếu tại rạp và tính đến 19h ngày 20/9 đã mang về hơn 71 tỷ đồng, theo thống kê từ Box Office Vietnam. Cộng doanh thu của Mang Mẹ Đi Bỏ và Lên Hương, tổng doanh thu phòng vé của hai dự án đã vượt mốc 242 tỷ đồng.

Con số này tất nhiên không phải khoản tiền Hồng Đào trực tiếp nhận được, dù vậy, đây vẫn là một dấu mốc đáng chú ý khi tên tuổi Hồng Đào liên tục xuất hiện trong những dự án có sức hút thương mại trên màn ảnh rộng.

Hồng Đào trong Lên Hương.

Từ Mang Mẹ Đi Bỏ đến Lên Hương, Hồng Đào cho thấy sức hút của một nữ nghệ sĩ thuộc thế hệ kỳ cựu vẫn có thể tạo dấu ấn ở phòng vé. Ở tuổi ngoài 60, nữ nghệ sĩ không chỉ duy trì hoạt động nghệ thuật mà còn liên tục góp mặt trong những dự án điện ảnh được khán giả quan tâm.

Vì thế, câu chuyện 500 triệu đồng mà NSƯT Hữu Châu hài hước nhắc đến có lẽ chỉ là một màn tung hứng thú vị giữa hai đồng nghiệp. Còn trên thực tế, riêng hai bộ phim trong hơn một năm qua đã giúp Hồng Đào ghi thêm một con số ấn tượng vào hành trình điện ảnh kéo dài nhiều năm của mình.

Câu chuyện 500 triệu đồng mà NSƯT Hữu Châu hài hước nhắc đến là một "dấu son" trên hành trình rực rỡ của Hồng Đào.