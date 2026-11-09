Số tiền 10 triệu Trấn Thành cho Ninh Dương Lan Ngọc

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn xuất và đạo diễn. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam nghệ sĩ còn được khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước, những màn tương tác duyên dáng với đồng nghiệp.

Mới đây, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi hé lộ đoạn tin nhắn trò chuyện với diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Theo đó, nữ diễn viên hài hước gửi cho đàn anh một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc anh diện trang phục siêu nhân khi tham gia một chương trình. Hình ảnh với tạo hình đặc biệt của Trấn Thành trở thành chủ đề để cả hai trêu đùa qua lại.

Trấn Thành hé lộ tin nhắn từ Ninh Dương Lan Ngọc.

Đáng chú ý, chia sẻ về đoạn tin nhắn này, Trấn Thành còn hài hước tuyên bố sẽ cho Ninh Dương Lan Ngọc số tiền 10 triệu đồng. Cụ thể, nam nghệ sĩ viết: "Tạm thời em quên cái bụng của Hai tới hết Noel đi! Hai cho em 10 triệu! Nha! Chứ đừng có cười cười nhạo kiểu đó là Hai sống không nổi".

Màn tương tác hài hước của hai nghệ sĩ nhanh chóng khiến khán giả thích thú. Nhiều người bật cười trước cách Trấn Thành tự trêu chọc bản thân, đồng thời chú ý đến sự thân thiết giữa anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Việc nam MC sẵn sàng đưa ra lời đề nghị 10 triệu đồng để Ninh Dương Lan Ngọc ngừng trêu chọc chiếc bụng của mình cũng trở thành chi tiết gây chú ý.

Một số khán giả cho rằng chính sự thoải mái, không ngại đùa giỡn về những khuyết điểm của bản thân giúp Trấn Thành tạo được thiện cảm. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng được nhận xét là có cách tương tác tự nhiên, hài hước với đàn anh.

Thực tế, Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai từng có dịp tham gia chung một chương trình, thường xuyên tương tác và tung hứng ăn ý. Sự hoạt ngôn của Trấn Thành kết hợp với nét duyên dáng, tinh nghịch của Ninh Dương Lan Ngọc tạo nên nhiều tình huống giải trí thú vị.

Không chỉ có sự ăn ý trên màn ảnh, việc thoải mái trêu đùa nhau ngoài đời còn cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ. Những câu chuyện đời thường như lần này cũng góp phần giúp người hâm mộ hiểu thêm về tính cách của các nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu.

Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Hiện tại, Trấn Thành vẫn là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ xây dựng được vị trí riêng với vai trò MC, diễn viên và đạo diễn. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình truyền hình, phim điện ảnh và các dự án giải trí có quy mô lớn.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành tiếp tục theo đuổi vai trò đạo diễn, đồng thời tham gia vào quá trình phát triển các dự án phim của mình. Những tác phẩm do anh thực hiện thường nhận được sự quan tâm đáng kể khi ra mắt, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về nội dung, diễn xuất cũng như cách kể chuyện. Dù nhận được những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ có khả năng tạo sức hút lớn tại phòng vé Việt Nam.

Bên cạnh công việc, nam nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Anh duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong showbiz, không ngại thể hiện sự hài hước và đôi khi tự biến bản thân thành nhân vật trong những câu chuyện vui. Những màn tương tác với bạn bè, đồng nghiệp như Ninh Dương Lan Ngọc cũng thường xuyên nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ.

Về đời sống cá nhân, Trấn Thành có cuộc hôn nhân với ca sĩ Hari Won. Cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành, quan tâm và dành cho nhau những lời nói tình cảm. Dù bận rộn với lịch trình nghệ thuật, nam nghệ sĩ vẫn dành thời gian cho gia đình và những chuyến đi nghỉ ngơi khi có dịp.