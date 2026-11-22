Báo hoa mai Pan Baobao nổi tiếng với thân hình mũm mĩm, trở thành "ngôi sao" của sở thú. Ảnh: Sohu.

Báo hoa mai có tên Pan Baobao, sống tại vườn thú thuộc công viên Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gần đây tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì thân hình tròn trịa. Nhiều du khách từ các địa phương tìm đến sở thú để tận mắt nhìn thấy con vật có ngoại hình giống sĩ quan Clawhauser trong bộ phim hoạt hình Zootopia.

Một số người đăng tải video Pan Baobao chậm rãi đi lại trong chuồng, đùa rằng những đốm trên thân nó cũng như bị kéo tròn ra, hay kế hoạch giảm cân đã thất bại. Trước những lời thúc giục tiếp tục giảm cân, đại diện sở thú cho biết con vật đã lớn tuổi, không còn phù hợp với chế độ ăn kiêng.

Theo Red Star News, người phụ trách Zhang Songwen cho biết Pan Baobao năm nay 19 tuổi, tương đương người khoảng 70-80 tuổi. Cũng như con người, động vật khi về già có làn da chùng xuống. Giai đoạn này, điều quan trọng nhất là duy trì thể trạng và đảm bảo sức khỏe, không nên cắt giảm khẩu phần ăn mà cần cung cấp đủ dinh dưỡng.

Pan Baobao ăn hơn 500 g thịt bò mỗi ngày, luân phiên với thịt gà để cân bằng dinh dưỡng. Con vật vừa được kiểm tra sức khỏe, các chỉ số đều ổn định và cân nặng không thay đổi đáng kể. Sở thú không chủ động theo dõi tình trạng chung, chỉ cần con vật giữ cân nặng ổn định và tinh thần tốt.

Báo hoa mai Pan Baobao gây sốt mạng xã hội với thân hình mập mạp, dáng vẻ uể oải. Ảnh: Douyin.

Đây không phải lần đầu Pan Baobao trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tháng 3/2024, một du khách ghi lại hình ảnh con báo có thân hình tròn trịa và biểu cảm giống sĩ quan Clawhauser trong Zootopia. Các đoạn video nhanh chóng lan truyền, đưa chú báo trở thành nhân vật nổi tiếng nhất tại sở thú Phàn Chi Hoa.

Ngoại hình của Pan Baobao khiến nhiều người lo ngại về sức khỏe và kêu gọi sở thú giúp con vật giảm cân. Để cải thiện thể trạng, nhân viên tăng không gian sống và khuyến khích vận động. Sở thú tháo dỡ hàng rào ngăn cách với khu chuồng bên cạnh, mở rộng diện tích chuồng của Pan Baobao lên 45 m2, gấp đôi không gian hoạt động trước đó.

Sự nổi tiếng của Pan Baobao cũng kéo lượng khách đến sở thú tăng mạnh. Tháng 4/2025, cơ quan du lịch Phàn Chi Hoa bổ nhiệm nó làm giám đốc danh dự ngành văn hóa và du lịch của thành phố. Từ đó, con vật còn được cư dân mạng gọi vui là "Cục trưởng Báo".

Bên cạnh Pan Baobao, một số động vật khác tại sở thú cũng thu hút sự chú ý vì ngoại hình mũm mĩm. Gấu đen với vệt lông trắng hình chữ V trước ngực được cư dân mạng gọi là "gấu Nike", trong khi con kền kền có bộ lông bóng mượt khiến nhiều người đùa rằng ngay cả loài chim vốn nổi tiếng với chiếc đầu trọc cũng không còn vẻ ngoài đặc trưng.

Gấu đen và chim công tại sở thú béo đến mức "không thể giảm cân". Ảnh: Douyin.