Số thu ngân sách 10 tháng năm 2026 đạt 99,2% dự toán được giao

Đa số hồ sơ hải quan được thực hiện trực tuyến

Trong tháng 10, Cục Hải quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được một số kết quả nổi bật. Đáng chú ý, Cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3007/QĐ-BTC ngày 19/10/2026 công bố 4 thủ tục hành chính được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu trong lĩnh vực hải quan.

Đối với dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3, nhà thầu đã hoàn thành lập trình, cài đặt 188 thủ tục hành chính của 9 Bộ, ngành trên môi trường thử nghiệm; kết nối, kiểm thử thành công với Bộ Nội vụ và tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành còn lại.

Trong 171 thủ tục do cơ quan Hải quan thực hiện, có 96 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 49 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Từ ngày 14/9 đến 13/10/2026, cơ quan Hải quan tiếp nhận gần 9 triệu hồ sơ, trong đó hơn 8,9 triệu hồ sơ trực tuyến.

Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10/2026 đạt 46.449 tỷ đồng; lũy kế từ ngày 1/1 đến 31/10/2026 đạt 447.362 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán được giao (451.000 tỷ đồng). Cục Hải quan tiếp tục kiểm soát trị giá hải quan, hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2026 và xây dựng dự toán năm 2027. Lũy kế đến ngày 31/10/2026, số thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 2.352,2 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, Thủ trưởng các đơn vị đã phát biểu làm rõ thêm kết quả công tác của đơn vị, báo cáo tiến độ triển khai những công tác trọng tâm, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, cam kết nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Quán triệt loạt nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ quán triệt các công việc Cục Hải quan cần triển khai trong thời gian tới và yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Trong đó, về hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời hoàn thiện các dự thảo Nghị định đang trình Chính phủ và các dự thảo Thông tư đang trình Bộ Tài chính. Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư quy định chi tiết Luật Hải quan. Đồng thời, tập trung hoàn thành một số chương trình trọng tâm tháng 11/2026 theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 3366/CT-CHQ ngày 16/01/2026, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách. Tăng cường kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan, kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu gian lận về mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế. Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thu, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa và tái cấu trúc thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, chủ động đối thoại với người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, góp phần giảm thời gian thông quan và chi phí tuân thủ.

Về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy, đặc biệt trong dịp cuối năm, triển khai các kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; chủ động nắm tình hình, kiểm soát các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm. Tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan đối với các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm chính sách mặt hàng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát; tổ chức tổng kết Chiến dịch “Con rồng Mekong” giai đoạn VIII và trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy.

Về công tác chuyển đổi số và hiện đại hóa hải quan, chuẩn bị nguồn lực triển khai dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số ngay sau khi được phê duyệt; tiếp tục triển khai dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3. Thực hiện thí điểm xác thực người khai hải quan đối với hàng hóa trị giá nhỏ; hoàn thành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các “điểm nghẽn” về chuyển đổi số, duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn.

Về đẩy mạnh tuyên truyền, sáng kiến, cách làm hay và những điển hình tiêu biểu của ngành Hải quan, chủ động lựa chọn, giới thiệu, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả trong cải cách thủ tục, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng phản ánh tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và những việc làm thiết thực của công chức Hải quan, góp phần xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, minh bạch, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp…