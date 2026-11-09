Số thiệt mạng do đắm thuyền tại Senegal tăng mạnh

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Ít nhất 34 người thiệt mạng và chỉ còn một người sống sót trong vụ đắm thuyền chở người di cư trái phép ngoài khơi huyện Kébémer, vùng Louga, Tây Bắc Senegal.

Đây là số liệu được Hãng thông tấn Senegal (APS) dẫn nguồn tin chính thức công bố ngày 8/11, tăng so với con số 21 người thiệt mạng thông báo trước đó.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tin từ APS, cho biết chiếc thuyền gặp nạn ngoài khơi khu vực Lompoul ngày 7/11. Hiện chưa có thông tin chính thức về tổng số người có mặt trên thuyền cũng như số người mất tích.

Chính quyền địa phương đã triển khai công tác tìm kiếm, đồng thời tiến hành nhận dạng và bảo quản thi thể các nạn nhân.

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye cho biết các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người sống sót và giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Ông gửi lời chia buồn tới những người chịu ảnh hưởng, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đấu tranh với các mạng lưới tổ chức đưa người vượt biển trái phép và tạo thêm cơ hội cho thanh niên trong nước.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Nội vụ Senegal đến hiện trường ngày 9/11 để thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Vụ việc tiếp tục cho thấy những nguy hiểm trên tuyến di cư qua Đại Tây Dương từ Tây Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Người di cư thường phải vượt biển trên những chiếc thuyền gỗ quá tải, không bảo đảm an toàn, đối mặt với nguy cơ cháy, chìm thuyền và mất tích trên biển./.